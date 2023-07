Tego przy wyborach obawiają się Polacy. "PiS zrobi wszystko"

Wybory parlamentarne 2023 zbliżają się wielkimi krokami. Wkrótce powinna zapaść decyzja prezydenta o wyborze terminu, a wiadomo, że rządzący chcieliby zorganizować głosowanie 15 października, wraz z referendum ws. imigrantów.

Realia w polskiej polityce przekładają się na obawy wyborców o uczciwość przebiegu wyborów. Oszustw obawiają się zarówno na opozycji, jak i w obozie władzy.

Wybory parlamentarne 2023. Sondaż: Tego obawiają się Polacy

„Partie polityczne zmobilizowały już prawie sto tysięcy osób, a chcą zdecydowanie więcej, żeby patrzeć sobie nawzajem na ręce. Wybierają się do nas też obserwatorzy z OBWE, na polecenie Parlamentu Europejskiego. Może właśnie dlatego ponad połowa Polaków uważa, że wybory nie będą uczciwe” – pisze we wtorek „SE”.

Sama Platforma Obywatelska, czołowa siła opozycyjnej KO, miała zebrać już prawie 30 tys. osób do obwodowych komisji. - Minimum jedna osoba od nas będzie w każdym lokalu, a do tego obserwatorzy z KOD-u (Komitetu Obrony Demokracji - red.). Czasami jest przecież tak, że trzeba wyjść do toalety, wtedy też ktoś musi pilnować – powiedział „SE” Sławomir Neuman.

I wspomniał też, że już w 2020 roku "wybory prezydenckie nie były uczciwe". - Bo nie były równe, w wielu aspektach. Chodzi m.in. o pieniądze, które różne spółki, czy ministerstwa, przeznaczają na promocję władzy. To pokazuje olbrzymie nierówności w kampanii. Nasz przedstawiciel w każdej komisji będzie pilnował, żeby nie było dosypywanych głosów - powiedział Sławomir Neumann z PO.

Szef KOD-u przekazał dziennikowi, że ma już ponad 10 tysięcy chętnych do roli obserwatorów. - Wolontariusze skontrolują cały przebieg procesu wyborczego, oraz sprawdzą, czy to, co jest w protokole komisji, zgadza się z tym, co ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza. Dane wprowadzą do specjalnej aplikacji – zapowiedział Jakub Karyś, szef KOD.

PiS wieści przekręty drugiej strony. "Wszystko jest możliwe"

Obawy o uczciwość wyborów mają też rządzący, o czym już wiele razy mówił sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wiadomo, że partia rządzący też przygotuje swoich ludzi do pilnowania procesu wyborczego. - Docelowo zaangażujemy do 80 tysięcy osób. Zgłosiło się około 50 tysięcy. Będziemy czuwali nad tym, aby wszystko przebiegało zgodnie z procedurami. Musimy zabezpieczać się przed ewentualnymi oszustwami, bo biorąc pod uwagę, kogo angażuje druga strona, w przeprowadzenie wyborów, wszystko jest możliwe – powiedział „SE” Rafał Bochenek, rzecznik PiS.

Taki obrót spraw sprawia, że oba obozy dodatkowo mobilizują swoje elektoraty. Tendencja jest jednak niepokojąca – sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie „SE” pokazuje, że ponad połowa Polaków (51 proc.) uważa, że wybory nie będą uczciwe, przeciwnego zdania jest 49 proc. zapytanych. - To w dużej mierze wynika ze słów, że PIS zrobi wszystko, żeby nie oddać władzy. Biorąc pod uwagę emocje, jakie są w naszej polityce, to Polacy i tak są racjonalni – ocenił profesor Henryk Domański, socjolog z PAN.

RadioZET.pl/Se.pl