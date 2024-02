Jest kolejny kandydat na prezydenta Torunia. "Możemy wnieść nową energię"

Start w wyborach na prezydenta Bartosz Szymanski ogłosił w piątek. Zaprezentował przy tym swoją wizję Torunia jako miasta nowoczesnego, opartego na dialogu i otwartego na stronę społeczną. Uwagę zwraca też na kwestie związane z komunikacją miejską, zielenią i rozwojem gospodarczym. Zapowiadając swoją kandydaturę zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców: - Przez ostatnie pięć lat dbałem o wasze sprawy jako radny miejski, starając się ulepszyć Toruń dla nas wszystkich. Jednak, żeby pchnąć nasze miasto w nowych kierunkach trzeba wyjść na nowy poziom. Stąd decyzja o kandydowaniu na urząd prezydenta miasta Torunia. Wraz z drużyną Aktywnych możemy wnieść nową energię i świeżość. Czeka nas ciężka praca, której się nie boimy, jesteśmy na nią gotowi - podkreślił.

Zdaniem Szymanskiego Toruń potrzebuje nowego rozdania i "uwolnienia od układów". To nawiązanie do sytuacji, jaka od lat panuje w toruńskiej radzie miasta - sojuszu ugrupowania prezydenta Michała Zaleskiego z klubami PiS i KO. Aktywni dla Torunia przedstawiają się jako alternatywę dla tego, co obserwowaliśmy do tej pory.

Wybory prezydenckie w Toruniu. Komitety powoli odsłaniają karty

W obecnej kadencji Bartosz Szymanski zasiada w radzie miasta. W połowie ubiegłego roku część radnych KO - Margareta Skerska-Roman, Maciej Krużewski i właśnie Szymanski - nie poparła absolutorium dla Michała Zaleskiego, co było bezpośrednią przyczyną rozłamu w klubie. Wspomniana trójka niedługo po tym utworzyła nowe ugrupowanie. Aktywni dla Torunia szybko zaczęli być kojarzeni ze środowiskiem toruńskich społeczników. Kandydatura Bartosza Szymanskiego na prezydenta miasta jest pierwszą ogłoszoną przez Aktywnych w nadchodzących wyborach samorządowych. Niedługo mamy także poznać nazwiska osób ubiegających się o miejsca w radzie miasta.

W ostatnim czasie swojego kandydata na prezydenta zaprezentowała Koalicja Obywatelska. Będzie nim Paweł Gulewski, który jeszcze do stycznia pełnił funkcję wiceprezydenta. W najbliższym czasie poznać mamy też kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Ubiegania się o reelekcję nie potwierdził jeszcze sam Michał Zaleski, choć zarejestrował już swój komitet wyborczy i najprawdopodobniej będzie starał się o swoją szóstą kadencję. Miastem rządzi nieprzerwanie od 22 lat.