Wybory samorządowe, w których zostaną wybrani burmistrzowie, wójtowie czy prezydenci miast, zgodnie z Kodeksem Wyborczym muszą się odbyć między 31 marca a 23 kwietnia 2024 r. Według ustawy, głosowanie „zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji”. Do wyborów idziemy w dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.

Wybory samorządowe 2024: termin, data. Kiedy odbędą się głosowania?

Wybory samorządowe odbędą się 7 i 21 kwietnia. Późniejszy termin to druga tura wyborów samorządowych w miejscach, gdzie będzie potrzebna. W zbliżających się głosowaniach wybierzemy na kolejną, 5-letnią kadencję prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, a także radnych gmin, powiatów i województw.

Wybory odbywają się co 5 lat od 2018 roku. W okresie od 1998 do 2018 r. kadencja trwała 4 lata, po czym została przedłużona. W uzasadnieniu do ustawy, która reguluje czas trwania kadencji, czytamy, że: „potrzeba tej zmiany wynika z faktu, iż w związku z wejściem w życie ustawy (...) w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wydłużyła kadencję organów jednostek samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat, doszło do skumulowania dat wyborów parlamentarnych i samorządowych w 2023 r.”.

Pierwsza tura wyborów samorządowych w Polsce w 2018 odbyła się 21 października.

Wybory samorządowe 2024: kandydaci. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań

W wielu miastach wojewódzkich kandydaci potwierdzili chęć ubiegania się o stanowisko prezydenta już przed ogłoszeniem daty wyborów. W Lublinie kontrkandydatem Krzysztofa Żuka będzie Jarosław Stawiarski, marszałek województwa z PiS oraz Marcin Wroński, znany pisarz. O kolejną kadencję w Gdańsku będzie ubiegała się Aleksandra Dulkiewicz, a w Warszawie Rafał Trzaskowski.

Poniżej umieszczamy listę kandydatów na prezydenta, którzy zapowiedzieli już start w wyborach. Będzie ona aktualizowana na bieżąco.

Kandydaci na prezydenta Gdańsk: Aleksandra Dulkiewicz

Kandydaci na prezydenta w Warszawie: Rafał Trzaskowski

Kandydaci na prezydenta w Lublinie: Krzysztof Żuk (KO), Jarosław Stawiarski (PiS), Marcin Wroński (bezpartyjny)

Kandydaci na prezydenta w Krakowie: Ireneusz Raś (PSL), Łukasz Gibala (KWW Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców”), Aleksander Mszalski (PO)

Kandydaci na prezydenta w Katowicach: Dawid Durał (Koalicja Polski 2050, Ruchu Autonomii Śląskiej i Kato Protest), Marcin Krupa (KWW Forum Samorządowe i Marcin Krupa)

Wybory do europarlamentu 2024: jakie partie wystartują?

W wyborach do europarlamentu PiS oraz Konfederacja wystartują samodzielnie. - Na pewno nie znajdziemy się w liście z PiS-em. Rywalizujemy z PiS, rywalizujemy z KO, ze wszystkimi partiami – zapewnił w styczniu Krzysztof Bosak.

Niewykluczone jest za to, że na wspólnej liście znajdą się politycy Lewicy i PO. - Jesteśmy koalicją rządzącą dzisiaj i w takiej formule powinniśmy startować w wyborach samorządowych oraz w europejskich. Wyborcy dali nam mandat do współpracy, oczekując jej. Dlatego Lewica podjęła rozmowy ze wszystkimi partnerami, ale tylko Koalicja Obywatelska wyraziła jej chęć. Nie jest jeszcze za późno by panowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zmienili zdanie i poszli wspólnie, jako wielka koalicja. Namawiam do tego, bo tego chcą wyborcy. Do tanga trzeba nas trojga: KO, Lewicy i Trzeciej Drogi – zadeklarował Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zapowiedzieli, że ich formacje utworzą wspólny komitet wyborczy do sejmików województw, do powiatów oraz do gmin i będą kontynuować projekt Trzeciej Drogi. - Jesteśmy gotowi do wyborów samorządowych. Za chwilę będziemy publikować listy na poziomie województw, powiatów i gmin – stwierdził przewodniczący PSL.

