Wybory samorządowe 2024: kalendarium. Ważne daty dla kandydatów

Wybory samorządowe 2024 umożliwią Polakom wskazanie radnych, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast na najbliższe lata. W Dzienniku Ustaw można znaleźć rozporządzenie premiera Donalda Tuska „w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”. W dokumencie umieszczono informację szczególnie ważną dla samych zainteresowanych, czyli terminy, do których można zgłaszać listy kandydatów.

Wybory samorządowe 2024. Kluczowe daty w zgłaszaniu kandydatów

Wybory samorządowe 2024 zostały formalnie ogłoszone, a ich zapowiadana wcześniej data – potwierdzona. Oznacza to, że rozpoczyna się intensywny czas kampanii wyborczej. Kandydaci muszą jednak nie tylko zjednać sobie obywateli, ale i zapamiętać, do kiedy mogą być zgłaszani. Jak wskazuje portal TVN24, istotne szczegóły określa kalendarz wyborczy dołączony do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Oto ważne w tym kontekście daty:

listy kandydatów na radnych, wybieranych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy można zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym do 4 marca 2024 roku, do godziny 16;

kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać gminnym komisjom wyborczym do 14 marca 2024 roku, do godziny 16.

Wybory samorządowe 2024. Istotne terminy dla członków komisji

W kalendarzu wyborczym, będącym załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, można znaleźć również ważne informacje dla osób, które chcą zostać członkami obwodowych komisji wyborczych. Kandydatów do pełnienia tej roli należy zgłosić komisarzom wyborczym do 8 marca. Wspomniane komisje zostaną powołane do 18 marca.

