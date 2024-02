Decyzję Lewicy ws. wyborów samorządowych w Warszawie ogłosiła przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. W Studiu PAP poinformowała, że kandydatką Lewicy na prezydenta Warszawy będzie Magdalena Biejat, która otrzyma też wsparcie stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i innych ruchów miejskich.

Wybory samorządowe. Magdalena Biejat kandydatką na prezydentkę Warszawy

Magdalena Biejat w rozmowie z PAP przyznała, że w środę o godz. 10 na placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się pierwsza konferencja prasowa Lewicy, która otworzy kampanię samorządową. - Będziemy ogłaszać wspólny start, będziemy ogłaszać pierwsze pomysły na tę kampanię i to, z czym chcemy wyjść do mieszkańców - powiedziała.

Pytana, czy czuje się na siłach, aby wystartować na urząd prezydenta Warszawy, Biejat odpowiedziała: - Jestem gotowa podołać każdemu wyzwaniu w polityce. Myślę, że już udowodniłam, że niewiele rzeczy mnie przeraża - dodała.

- Niezależnie od tego, czy będę kandydatką na prezydentkę, czy nie, to, co mogę wnieść w tę kampanię, to ciężką pracę, którą wykonałam w Warszawie przez poprzednią kadencję, znajomość Warszawy, w której mieszkam, w której wychowuję dzieci, po której się poruszam i na rowerze, i komunikacją miejską, i samochodem - powiedziała Biejat. Jak zaznaczyła, kandydatami Lewicy będą "ludzie, którzy są zwykłymi mieszkańcami Warszawy i doskonale znają jej wady i zalety", a liderzy list w dzielnicach będą prezentowani na kolejnych konferencjach prasowych.

Wybory samorządowe 2024 odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.

Źródło: Radio ZET/ PAP - Grzegorz Bruszewski