"Trudne negocjacje", "pół na pół". Minister w Radiu ZET zdradza kulisy ws. wyborów lokalnych

Wybory samorządowe już wkrótce. Donald Tusk ogłosił, że Polacy wybiorą prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i radnych 7 kwietnia (a dwa tygodnie później odbędą się ewentualne drugie tury). Polska scena polityczna szykuje się więc do kolejnej rywalizacji, tym razem na szczeblu lokalnym.

W jakim układzie pójdzie do tych wyborów obecna większość parlamentarna? Najprawdopodobniej nie w trzech, a w dwóch blokach. Jeden tworzyć będzie Trzecia Droga (czyli sojusz Polski 2050 i PSL), natomiast duże są szanse, że w ramach drugiego komitetu pójdą razem Koalicja Obywatelska oraz ugrupowania lewicowe.

Wybory samorządowe 2024. KO pójdzie z Lewicą? Minister komentuje

O tę kwestię pytany był w rozmowie z Radiem ZET minister nauki oraz poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy (która tworzy z Partią Razem sejmową koalicję lewicową) Dariusz Wieczorek.

- Na razie szanse są pół na pół, choć czasu już za bardzo nie ma. Decyzje muszą zapaść do końca stycznia. Radę Krajową mamy 3 lutego i tam będzie decyzja - powiedział Gość Radia ZET. Podkreślił, że ważna jest tu „twarda kalkulacja”, ponieważ wybory do samorządu są najtrudniejsze.

- Mówimy dziś partnerom z PO [największa partia tworząca KO - red.], że teoretycznie Lewica będzie miała 10 proc., ale okaże się, że głosy pójdą w powietrze, bo nie będzie z tego mandatów. Jeśli dołożymy głosy na jednej liście, to jest szansa na dodatkowy mandat - przyznał polityk. W jego ocenie dzięki takiemu układowi zyska zarówno PO (i w ogóle cała KO), jak i Lewica.

Założenie jest takie, że to będzie koalicyjny komitet wyborczy i wtedy ma on prawo zgłaszać wszystkich kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów, wszystkie listy na wszystkich szczeblach - Dariusz Wieczorek

Wieczorek zaznaczył jednocześnie, że będą to „trudne negocjacje”. - Ale na pewno znajdziemy porozumienie. Nasi działacze i działacze PO zrozumieją, że dla dobra sprawy trzeba dziś zrezygnować ze startu po to, by osiągnąć lepszy wynik - podsumował ten wątek minister.

Źródło: Radio ZET