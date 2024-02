Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga w Krakowie wybrała kandydata. "Wchodzimy do gry"

Rafał Komarewicz decyzję o starcie w wyborach tłumaczy tym, że wielu wyborców dopytywało o tę kandydaturę i oczekiwało jej. Jego zdaniem wyborcom podoba się zmiana, jakiej w stylu uprawiania polityki dokonał Szymon Hołownia.

- Mamy dużo wyborców w Krakowie. Nie chcemy ich zawieść. To był ostatni moment na decyzję o rejestracji komitetu. Trzeba powiedzieć wyborcom: "Wchodzimy do gry” - powiedział poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi, który zdecydował się powalczyć o fotel prezydenta Krakowa.

KWW Rafała Komarewicza na swojej liście do rady miasta w wyborach samorządowych wystawi m.in. osoby, które - jak podkreślił poseł - mają już swoich wyborców i uzyskały dobre wyniki w wyborach do parlamentu czy rad dzielnic. Wśród potencjalnych kandydatów na radnych wymienił m.in. Karolinę Górnisiewicz, Patrycję Durską, Marcina Kłosa, Jarosława Suskiego.

Wybory samorządowe w Krakowie. Komarewicz liczy na poparcie PSL

Komarewicz liczy na poparcie kolegów i partnerów z PSL, którzy, póki co, nie ustosunkowali się do decyzji Polski 2050. Jeżeli chodzi o Trzecią Drogę, to gotowość do kandydowania na prezydenta Krakowa wyraził wcześniej wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś (partia Centrum dla Polski) z klubu PSL-Trzecia Droga.

Rafał Komarewicz ma 52 lata, jest dentystą i przedsiębiorcą, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2022–2023 był przewodniczącym Rady Miasta Krakowa. Aktualnie jest posłem na Sejm.

Źródło: Radio ZET/PAP