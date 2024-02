Wybory samorządowe 2024. Mastalerek krytykuje listy wyborcze PiS

Marcin Mastalerek był w Telewizji Republika pytany m.in. o słowa premiera Donalda Tuska na temat afery Pegasusa, które padły podczas Rady Gabinetowej. - Prezydent nie ma żadnej listy, nie dostał nic od premiera. Rozmowa była o strategicznych inwestycjach, a to Donald Tusk próbował zainteresować opinię publiczną tym tematem, to pokazuje jego sposób prowadzenia polityki - ocenił bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy.

- Prezydent powiedział jasno premierowi, że jeżeli ma dowody w tej sprawie, to powinien złożyć je do prokuratury. [...] To jest spektakl polityczny. [...] Oni potrzebują mówienia o Pegasusie, żeby odwrócić uwagę od nierealizowanych obietnic wyborczych - mówił Mastalerek, który następnie odniósł się do wyborów samorządowych i list PiS.

Mastalerek o słabych kandydatach na listach PiS

- Nie ukrywam, że przed wyborami 15 października mówiłem, że uważam listy do Sejmu za listy słabe, na których lokalne interesy powiatowych działaczy zwyciężyły nad dobrem samych list. Wydaje mi się, że miałem rację - stwierdził szef Gabinetu Prezydenta RP.

- Jeżeli wystawia się z danego powiatu kogoś słabego, żeby ktoś z sąsiedniego powiatu, to o czym my mówimy - dodał Mastalerek, który niegdyś był rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości.

Człowiek Dudy odniósł się do tzw. resetu konstytucyjnego

Marcin Mastalerek mówił też o Trybunale Konstytucyjnym i głośnym ostatnio resecie konstytucyjnym. - To pomysł Krzysztofa Bosaka i Konfederacji. Prezydent uważa, że warto na ten temat rozmawiać. Donald Tusk może sobie uważać, co chce, może sobie sędziów nazywać dublerami i twierdzić, że ktoś nie jest sędzią. Uważam jednak, że powinien o to zapytać byłego prezesa TK, czyli Andrzeja Rzeplińskiego - ocenił.

- To nie kto inny, jak właśnie pan Rzepliński, kiedy PiS doszło do władzy, uznał, że sędziowie wybrani przez PiS są sędziami. Wypłacał im pensje, nazywał w oficjalnych pismach sędziami, wystawiał ich do rozpraw. Jeżeli pan premier Donald Tusk ma jakieś wątpliwości, to odpowiednim adresem jest były prezes TK pan Andrzej Rzepliński - powtórzył.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika