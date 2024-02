Wybory samorządowe 2024. PiS może odpuścić Kraków. Ogromny problem partii

Do startu w wyborach na prezydenta Krakowa zgłosiło się już 8 kandydatów. Platformę Obywatelską reprezentować będzie Aleksander Miszalski, Trzecią Drogę Rafał Komarewicz, Konfederację Konrad Berkowicz, ale większość jest bezpartyjna. Prawo i Sprawiedliwość wciąż nie zgłosiło swojego kandydata. Możliwe, że partia w ogóle odpuści walkę o prezydenturę w Krakowie i skupi się na innych celach.

Wybory samorządowe w Krakowie. PiS nie ma kandydata

Początkowo zapowiadało się, że kandydatką PiS w wyborach samorządowych będzie Małgorzata Wassermann, która już startowała w Krakowie w 2018 roku. Jednak ostatecznie posłanka odmówiła udziału w kwietniowych wyborach. Jako powód podała brak szans na zwycięstwo.

Na liście nazwisk pojawił się wtedy Łukasz Kmita, również poseł, były wojewoda małopolski. Jak ustalił portal Onet.pl, Kmita wyraził chęć startu w wyborach, ale nie chciał ponosić kosztów związanych z finansowaniem kampanii, jak to miało mieć miejsce w październiku, kiedy starał się dostać do Sejmu. Liczył na wsparcie ze strony partii. Kiedy okazało się, że go nie otrzyma, zrezygnował.

Uwzględnieni w ostatnich sondażach Wassermann i Kmita otrzymali po kilkanaście procent poparcia. Gdyby startowali w wyborach, mieliby szanse powalczyć o drugą turę.

Ostatni z możliwych kandydatów to prof. Mariusz Andrzejewski, ekonomista, którego PiS namawiało do startu jeszcze jesienią. Prof. Andrzejewski był brany pod uwagę już w 2018 roku, jednak ostatecznie partia zdecydowała się wtedy poprzeć Małgorzatę Wassermann. Tym razem może okazać się, że PiS odpuści Kraków i w wyborach samorządowych skupi się na utrzymaniu władzy w sejmiku małopolskim, którą może stracić.

Dołącz do grupy "Radio ZET - wiadomości z Krakowa" na Facebooku

Źródło: Radio ZET/onet.pl