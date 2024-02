PSL nie poprze w Krakowie kandydata Trzeciej Drogi? Padło inne nazwisko

- Wciąż wierzymy jako PSL, że będzie jeden kandydat Koalicji 15 października, że dojdzie do porozumienia. Jeżeli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, to faktycznie Stronnictwu najbliżej jest dziś do poparcia pana profesora Andrzeja Kuliga – powiedział PAP szef małopolskich struktur PSL, wojewoda Krzysztof Jan Klęczar. Dodał też, że PSL bardzo ceni Rafała Komarewicza (Polska 2050), Ireneusza Rasia (PSL) oraz Piotra Kempfa (PSL).

Wybory samorządowe w Krakowie. Kandydat Trzeciej Drogi bez poparcia PSL?

Na poparcie PSL-TD liczy kandydat Polski 2050-TD Rafał Komarewicz, który po uzgodnieniach z szefem Polski 2050 Szymonem Hołownią ogłosił start w wyborach na prezydenta Krakowa. Gotowość do kandydowania na prezydenta miasta wyrażał również Ireneusz Raś.

O urząd prezydenta Krakowa oficjalnie ubiega się obecnie dziewięciu kandydatów. Oprócz Komarewicza i Kuliga kandyduje też Aleksander Miszalski (PO) - wspólny kandydat KO i Nowej Lewicy. Na listach wyborczych znajdą się też bezpartyjny Łukasz Gibała z poparciem posłanki Darii Gosek-Popiołek z partii Razem (klub Lewica), Konrad Berkowicz z Konfederacji i Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości.

W wyborach samorządowych w kwietniu wystartują również kandydaci bezpartyjni: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur, wokalista Marcin Bzyk-Bąk i konserwatywny aktywista Adam Hareńczyk z Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczeni dla Krakowa. Z udziału w wyborach zrezygnował aktywista Mateusz Jaśko.

Źródło: Radio ZET/PAP - Beata Kołodziej