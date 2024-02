Na czwartkowej konferencji prasowej wicewojewoda Ryszard Śmiałek przekazał, że "niezależnie od tego Lewica we wszystkich okręgach wystawi pod własnym logiem listy do Sejmiku Województwa Małopolskiego", by "wspólnie z KO i Trzecią Drogą «odbić» sejmik". Tłumacząc decyzję o poparciu Miszalskiego na prezydenta Krakowa, Śmiałek, ocenił, że "jest to kandydat najlepszy z możliwych, który jest w stanie w sposób progresywny, ale drogą ewolucji, zarządzać miastem".

Aleksander Miszalski kandydatem Nowej Lewicy w Krakowie

Zdaniem współprzewodniczącego Nowej Lewicy inni kandydaci albo chcą się mierzyć z przeszłością, albo chcą zemsty, albo stagnacji, podczas gdy Aleksander Miszalski "będzie wyciągał wnioski z tego, co złe i patrzył w przyszłość, by miasto się rozwijało". - Bardzo ważne jest to, że w ramach porozumienia nasze postulaty programowe zostały przyjęte i zaakceptowane przez KO – podkreślił współprzewodniczący. Urzędujący od ponad 21 lat Jacek Majchrowski nie będzie ubiegał się o reelekcję. - Na pewno to są wybory, które przyniosą dla Krakowa zmiany – powiedział wiceminister nauki Maciej Gdula (Nowa Lewica).

Według niego Miszalski jest najlepszym kandydatem na prezydenta miasta m.in. dlatego, że "nie zmieniał barw politycznych" i jest przewidywalny, przeszedł – jak mówił wiceminister – przez wszystkie szczeble kariery politycznej: był w radzie dzielnicy, miasta, był posłem. Gdula ceni też kandydata PO za umiejętność słuchania mieszkańców i pójścia na kompromisy dla dobra idei. Wiceminister zapowiedział, że Nowa Lewica i KO mają już w Krakowie wspólny program, który zostanie zaprezentowany na odrębnym spotkaniu.

Jak dodał, zgadza się z Miszalskim w kwestii transportu publicznego. Obaj widzą też problem mieszkaniowy w Polsce, w tym problem studentów. - Chcemy, żeby powstawało więcej mieszkań na wynajem, ale też akademiki. Deklaruję, że będziemy współpracować – podkreślił wiceszef resortu nauki.

"Trzeba uwolnić energię krakowian"

Miszalski zaznaczył, że chce, by Kraków był miastem szczęśliwym, opartym na kapitale relacji międzyludzkich, współpracy. - My jesteśmy tego gwarancją – zapewnił. Jego zdaniem miasto przesiąknięte jest "kolorytem krakowskiego nie da się". - Trzeba uwolnić energię krakowian, mieszkańców, po to, by ten potencjał przekształcić w odpowiednie działania – ocenił.

W grudniu posłanka partii Razem, współtworzącej z Nową Lewicą parlamentarny klub Lewicy, udzieliła poparcia kandydatowi na prezydenta Krakowa Łukaszowi Gibale – bezpartyjnemu, w przeszłości związanemu z Ruchem Palikota i Platformą Obywatelską.

W Krakowie o urząd prezydenta ubiegają się również: Konrad Berkowicz (Konfederacja), Rafał Komarewicz (Polska 2050-TD) i bezpartyjni: wokalista Marcin Bzyk-Bąk, przedsiębiorca Łukasz Gibała, aktywista Mateusz Jaśko, wiceprezydent miasta Andrzej Kulig, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur. PiS i PSL-Trzecia Droga nie wskazały jeszcze kandydatów.

Źródło: Radio ZET/PAP