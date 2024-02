Jest kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Poznania. Chce być alternatywą dla PO i PiS

Trzecia Droga ogłosiła w piątek 16 lutego swojego kandydata na prezydenta Poznania w wyborach samorządowych 2024. Został nim adwokat Przemysław Plewiński, który jest członkiem partii Polska 2050. Kilka dni wcześniej swojego kandydata zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość.

Plewiński powiedział, że jednym z jego głównych założeń jest usprawnienie komunikacji z ościennymi gminami i całym powiatem poznańskim. W planach jest m.in. wspólny bilet oraz rozbudowa ścieżek rowerowych. Kandydat Trzeciej Drogi zaznaczył, że należy pomyśleć o przywróceniu centrum miasta mieszkańcom. Ostatnim ważnym punktem, który poruszył Plewiński, jest zieleń miejska i wycinka drzew. - Ta zieleń w centrum musi być, ta zieleń jest konieczna - podkreślił. Wycinka starych drzewostanów ma zostać ograniczona.

Przemysław Plewiński kandydatem na prezydenta Poznania z Trzeciej Drogi

- Prezydent Jaśkowiak ostatnie swoje kampanie i wszystkie wypowiedzi opierał na tym, że jak nie on, to PiS. My jesteśmy realną alternatywą, której w Poznaniu nie było od dawna, dlatego uważam, że poznaniacy, którzy ochoczo zagłosowali też na naszą partię w Poznaniu, uznają, że moja kandydatura, w tym wypadku kandydatura Trzeciej Drogi, jest dla nich - powiedział w rozmowie z reporterem Radia ZET Krzysztofem Grządzielskim, Przemysław Plewiński.

Plewiński podczas konferencji prasowej powiedział, że wystartował w wyborach samorządowych, ponieważ ma dosyć "sytuacji, gdzie prezydent miasta nie myśli o Poznaniu, a myśli o swojej własnej, indywidualnej karierze publicznej, o pokazywaniu się w Warszawie". - Prezydent Poznania powinien myśleć przede wszystkim o mieszkańcach i o Poznaniu. [...] Kluczem jest samorząd, kluczem są mieszkańcy Poznania - dodał.

- Pamiętamy o latach 90., gdy Poznań był najbardziej rozwijającym się miastem. Mam wrażenie, że niestety na tych laurach trochę osiedliśmy w ostatnich latach, gdy widzę, jak rozwijają się inne miasta - zaznaczył. Plewiński dodał, że przykładem dobrze rozwijającego się miasta jest Łódź. - Gdy widzę, co się dzieje w naszym Poznaniu, serce mi krwawi, serce mnie boli. Dlatego stwierdziłem, że nie. To jest ten moment, w którym trzeba się zdecydować. Jestem pewien, że mam takie doświadczenie, że jestem w stanie to miasto ruszyć - podkreślił.

Kim jest Przemysław Plewiński?

Przemysław Plewiński ma 38 lat i jest poznaniakiem. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w poznańskich mediach, a obecnie jest adwokatem i wspólnie z żoną prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu. Specjalizuje się w dziedzinach prawa karnego, spadkowego, nieruchomości oraz prawa sportowego z uwzględnieniem organizacji imprez masowych.

Brał udział w pracach podkomisji sejmowej ds. nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, były członek Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby. Od 2016 do 2020 roku członek Komisji Ligi organu dyscyplinarnego Ekstraklasy S.A., wiceprezes klubu rugby Chaos Poznań. Aktualnie mieszka na Szczepankowie, ale całe życie wychowywał się w blokach na Ratajach. Ma dwójkę dzieci w wieku 5 i 8 lat.

Źródło: Radio ZET/plewinscy.pl/Facebook