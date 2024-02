Wybory samorządowe 2024. Konfederacja ogłosiła kandydata na prezydenta Warszawy

Przemysław Wipler jest kandydatem Konfederacji na prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych 2024. Dopytywany, czy to nie żart, odpowiedział, że "żartuje tylko ten, kto chce być tylko na rok lub na pół roku prezydentem Warszawy". - To jest niepoważne podejście do Warszawy, jeśli ktoś startuje, a wiadomo, że jego marzeniem jest prezydentura Polski, a być może również stanowiskiem eurokomisarza się zadowoli, to jest żart z Warszawy - powiedział Wipler.

Kandydat z Konfederacji dodał, że ma na myśli obecnego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który będzie się ubiegał o reelekcję. Wipler wspomniał także, że w przeszłości startował w wyborach na prezydenta Warszawy. W 2014 roku był kandydatem Komitetu Wyborczego Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke i zdobył 4,21 proc. poparcia.

Przemysław Wipler kandydatem na prezydenta Warszawy

Zapytany o propozycje dla Warszawy, powiedział, że powinna być miastem, w którym "buduje się nowe mieszkania, ponieważ gigantyczny wzrost cen mieszkań, to jest jeden z wielkich problemów warszawiaków". Wspomniał również o zaprzestaniu zwężania ulic oraz o zmniejszeniu biurokracji w stolicy.

Według dotychczasowych informacji o urząd prezydenta Warszawy ubiegać się będą także: Rafał Trzaskowski - jako kandydat KO, Tobiasz Bocheński - kandydat PiS, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat jako kandydatka Lewicy.

Wspólny komitet Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców

17 lutego przedstawiciele Konfederacji i kilkoro działaczy Bezpartyjnych Samorządowców ogłosili powstanie wspólnego komitetu wyborczego w wyborach samorządowych o nazwie "KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy".

W poniedziałek (19.02) poinformowano, że Ogólnopolska Federacja "Bezpartyjni Samorządowcy" zwróciła się do sądu o zabezpieczenie swojej nazwy. To reakcja na używanie sformułowania "Bezpartyjni Samorządowcy" przez kilku działaczy federacji, którzy podjęli współpracę z Konfederacją.

Źródło: Radio ZET/PAP