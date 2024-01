Rozporządzenie premiera ws. wyborów samorządowych opublikowane. Znamy ważne terminy

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a ewentualna druga tura 21 kwietnia (przy wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów – red.). W poniedziałek 29 stycznia opublikowano w tej sprawie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ukazało się ono w Dzienniku Ustaw RP.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Oznacza to więc, że 30 stycznia formalnie ruszy kampania wyborcza. Kalendarz wyborczy - stanowiący załącznik do tego rozporządzenia - określa dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych.

Wybory samorządowe 2024. Opublikowano rozporządzenie premiera

12 lutego upłynie termin na zawiadomienie odpowiednio PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Do 4 marca do godz. 16 będzie można zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, z kolei do 14 marca do godz. 16 będzie można zgłaszać gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Do 8 marca będzie można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Komisje te zostaną powołane do 18 marca. Do 13 marca PKW musi przyznać jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Od 23 marca do 5 kwietnia do godz. 24 rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania. Lokale wyborcze będą otwarte 7 kwietnia w godzinach od 7 do 21.

Źródło: Radio ZET/Monitorpolski.gov.pl