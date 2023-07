Wyciekło nagranie, syn posłanki Arent z zarzutem pobicia Pauliny C. Jest reakcja PiS

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski przekazał, że 24 czerwca na terenie Olsztyna doszło do pobicia Pauliny C. W związku z tą sprawą zostały zatrzymane dwie osoby: Michał A. i Magdalena T. Usłyszały one zarzut pobicia innej osoby. Michał A. to syn posłanki PiS Iwony Arent.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn Południe zdecydowała o zastosowaniu wobec obojga podejrzanych wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji i zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Sprawa jest w toku, teraz trwa gromadzenie materiału dowodowego i planowane są dalsze czynności procesowe.

Wyciekło nagranie, syn posłanki Arent z zarzutem pobicia

O zarzutach wobec syna posłanki informował Super Express. - Syn przyznał się, że ze złości szarpnął ją za włosy i opluł i to wszystko. Nie pobił - miała powiedzieć tabloidowi parlamentarzystka. "SE" opublikował jednak na swojej stronie internetowej nagranie ze zdarzenia, podając przy tym iż poszkodowana "drobna dziewczyna była katowana przez mocno zbudowaną koleżankę Michała A., który nagrywał te sceny i zagrzewał do bicia".

Sprawę pobicia Pauliny C. komentował w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dziennikarz portalu pytał polityka, co dokładnie oznacza "zawieszenie aktywności" przez posłankę Arent i czy zrezygnuje ona ze startu w wyborach parlamentarnych 2023. - Ja tego tak nie odczytuję. Odczytuję, że wstrzyma się od działalności publicznej, bo elementem działalności politycznej jest działalność publiczna. Jest posłanką, ma obowiązki ustawowe, które musi realizować. Myślę, że nie będzie się od nich uchylała - mówił.

Poinformował, że rozmawiał z posłanką o nagraniu, które jest w internecie. - Z tego co mi przekazała, na tym nagraniu nie jest widoczny jej syn. Nagranie jest wstrząsające i absolutnie do takich sytuacji nie powinno dojść – stwierdził. - Takie zdarzenia powinny być potępiane. Jesteśmy przeciwnikami, jako Prawo i Sprawiedliwość, przemocy w życiu publicznym i na co dzień – dodał.

Iwona Arent: zawieszam moją aktywność polityczną

Bochenek przypomniał, że posłanka "wyraziła skruchę" i ocenił, że oświadczenie jest bez precedensu, jeśli chodzi o polskie życie publiczne. - Wielokrotnie wcześniej podobne sytuacje z dziećmi polityków miały miejsce, gdy dorosłe już dzieci narażały swoich rodziców na niepotrzebne kłopoty i problemy. A podobnych oświadczeń nie było. Ono jest bardzo stanowcze, bardzo konkretne - ocenił.

6 lipca posłanka Iwona Arent poinformowała, że zamierza wycofać się z działalności politycznej. "Informuję, że w związku z sytuacją rodzinną zdecydowałam o zawieszeniu mojej aktywności politycznej. Poświęcenie trudnym sprawom rodzinnym uniemożliwia mi prowadzenie działań społecznych i wymaga ode mnie skupienia się wyłącznie na roli matki"- napisała na Twitterze Iwona Arent.

