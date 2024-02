"Wyjątkowa niestaranność, brak obiektywizmu". Kulisy sporu Brejzy z TVP Info

Autorem artykułu opublikowanego w sierpniu 2019 roku, czyli w trakcie kampanii wyborczej, którą w Koalicji Obywatelskiej kierował Krzysztof Brejza, jest Samuel Pereira. Zawierał on sugestie, że polityk kierował tak zwanym "wydziałem nienawiści" ratusza w Inowrocławiu. Działający w nim urzędnicy mieli zajmować się generowaniem treści w internecie korzystnych dla prezydenta miasta Ryszarda Brejzy i negatywnych wobec jego przeciwników. Wpisano to w kontekst afery fakturowej, w ramach której kilkanaście osób, w tym urzędnicy inowrocławskiego ratusza, usłyszało zarzuty związane z wyprowadzeniem pieniędzy z miejskiej kasy.

Wyrok w sprawie publikacji portalu TVP Info

- W artykule "Nie wdawać się w dyskusję, klepać [komentarze]. Instrukcje Brejzy dla wydziału nienawiści" [...] ujawniono w sposób zmanipulowany i fałszywy prywatną korespondencję powoda w postaci SMS, przy czym skompilowano różne wypowiedzi powoda z różnych lat (nawet sprzed tzw. afery fakturowej), wiadomości dotyczące zupełnie różnych tematów (dotyczyły one umówienia terminu mycia samochodu powoda w myjni, jak i bieżących spraw politycznych), a niektóre z nich przedstawiono jako wiadomości pochodzące od powoda, choć był on ich adresatem. I tak skompilowane różne wiadomości z różnych lat na różne tematy przedstawiono jako jedną spójną wypowiedz pochodzącą od powoda, a kierowaną w jednym czasie do określonej grupy osób - czytamy w pisemnym uzasadnieniu wyroku sędzi Ewy Gatz-Rubelowskiej.

Sędzia analizowała to, skąd autor artykułu wszedł w posiadanie prywatnej korespondencji SMS-owej Krzysztofa Brejzy, który od lat regularnie informuje, że jego telefon został zainfekowany Pegasusem, dzięki czemu polskie służby miały wgląd w prywatne życie jego i jego rodziny. - Autor artykułu nie podał źródła pozyskanych informacji, wskazał, iż byli to ludzie, którzy widzieli sporne SMS-y. Nadmienił także, iż zapoznał się z aktami postępowania przygotowawczego w tzw. aferze fakturowej. Sąd Okręgowy oceniając zeznania świadka Samuela Pereiry wziął pod uwagę pismo Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z dnia 28 lipca 2021 r., z którego kategorycznie wynikało, iż żaden z prokuratorów prowadzących postępowanie [...] nie wydawał zgody na udostępnienie materiałów śledztwa TVP, TVP info czy też innym osobom - pisze sąd w uzasadnieniu.

200 tys. złotych zadośćuczynienia

Co ważne, sędzia wprost odnosi się do kwestii Pegasusa. - Sąd miał na uwadze [...] dokument Uniwersytetu w Toronto, z którego wynika, że w okresie od kwietnia do października 2019 r. doszło do wielokrotnych interwencji telefonu powoda systemem szpiegowskim Pegasus. Istotnym jest także, iż telefon powoda był niedostępny dla dziennikarzy TVP, nie był udostępniany także innym osobom czy instytucjom.

Zasądzając zadośćuczynienie w kwocie 200 tysięcy złotych na rzecz Krzysztofa Brejzy, oraz obowiązek publikacji serii przeprosin, sędzia Ewa Gatz-Rubelowska jednoznacznie oceniła sposób postępowania Samuela Pereiry. - Nie sposób także ocenić, iż autor artykułu wykazał się rzetelnością i starannością, biorąc pod uwagę, iż skompilował różnie wiadomości powoda z różnych lat na różne tematy, nawet te, w których powód był tylko ich adresatem i uczynił je jedną wiadomością powoda w jednym czasie kierowaną do określonej grupy osób. Sąd uznał, że informacje zawarte w spornym artykule cechowała wyjątkowa niestaranność, brak obiektywizmu i uczciwości. [...] W ocenie Sądu Okręgowego autor artykułu złamał elementarne reguły pracy dziennikarza - podsumowuje sędzia uzasadnienie swojego wyroku. Samuel Pereira był wczoraj gościem Kanału Zero i pytany o tę sprawę tłumaczył się, że „rzeczywiście błąd pisarski był”.

