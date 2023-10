WYNIKI EXIT POLL: KTO WYGRAŁ WYBORY PARLAMENTARNE 2023?

[Wstępne wyniki exit poll na podstawie badania firmy Ipsos w wyborach parlamentarnych 2023 prezentujemy wraz z grafikami w tym miejscu 15 października po godzinie 21:00]

Sondażowe wyniki exit poll są przedstawiane tuż po zakończeniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz zamknięciu lokali wyborczych. Szacunkowe wyniki oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego, prezentują stacje TVN, Polsat i TVP. Badanie przeprowadza sondażownia Ipsos.

Badanie exit poll jest przeprowadzane przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Dane zbierane są przez ankieterów firmy Ipsos, którzy poproszą osoby, o wypełnienie krótkiej ankiety, w której znajdą się pytania o oddane 15 października głosy. Badanie exit poll przeprowadza około 1850 ankieterów.

Wyniki wyborów 2023: PODZIAŁ MANDATÓW W SEJMIE

Wyniki exit poll podane przez Ipsos zawierają informacje o:

procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju

podziale mandatów

frekwencji wyborczej

[Po opublikowaniu pierwszych sondażowych wyników wyborów w tym miejscu udostępnimy również grafikę obrazującą podział mandatów w Sejmie]

Wstępne wyniki exit poll i frekwencja w referendum

Oprócz wyników wyborów do Sejmu oraz wyników wyborów do Senatu 2023 na zlecenie TVP oraz Polsat Ipsos dostarcza szacunkowe wyniki głosowania w referendum. Wstępne wyniki głosowania w referendum zawierają informacje o frekwencji i procentowych rozkładach głosów na "TAK" i "NIE" dla poszczególnych pytań referendalnych. PRZEJDŹ DO: WYNIKI EXIT POLL I FREKWENCJA W REFERENDUM 2023

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU 2023 POJAWIĄ SIĘ W TYM MIEJSCU