Wyniki wybory.gov.pl na żywo: Aktualne informacje z komisji wyborczych

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023 najprawdopodobniej poznamy w całości dopiero we wtorek.

Do tego momentu będziemy śledzić, jakie są aktualne wyniki wyborów 2023, które PKW aktualizuje, gdy tylko dostaje raportu z poszczególnych komisji.

Wyniki wyborów PKW

Wyniki wyborów z PKW od poniedziałkowego poranka zasadniczo różnią się od wyników exit poll, a później także late poll.

Różnica w podawanych wynikach wyborów wynika z metodologii - exit polle opierają się na deklaracjach, a dane PKW na faktycznych głosach.

Kiedy będą oficjalne wyniki wyborów? To zasadnicze pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć. Wszystko przez rekordową frekwencję, która przekroczyła 70 procent. Oznacza to, że składy okręgowych komisji wyborczych mają wyjątkowo dużo do liczenia.

Przypomijmy, że głosowanie do Sejmu i Senatu w wielu miejscach Polski trwało jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu ciszy wyborczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kto przyszedł do lokalu lub ustawił się w kolejce przed lokalem przed godziną 21 miał prawo oddać ważny głos. W niektórych miejscach chętnych do oddania głosu było tak dużo, że wybory musiały zostać przedłużone do godzin nocnych.