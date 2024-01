Wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości wstrzymane. Chodzi o dziesiątki milionów złotych

MS wstrzymało wypłatę dziesiątków milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, który przez lata uchodził za finansowe zaplecze Zbigniewa Ziobry i jego partii. Jak informowała Najwyższa Izba Kontroli, wydano z jego środków m.in. 25 mln zł na zakup oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, którym władza inwigilowała czołowych polityków opozycji.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowało w poniedziałek, że już 27 grudnia ub. roku zostały wstrzymane wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości. Zaznaczono, że od tego dnia "każda płatność przed zrealizowaniem podlega analizie merytorycznej i nie zostanie wykonana bez indywidualnej zgody". Jak podkreślono, "resort prowadzi szczegółowy audyt Funduszu".

Ministerstwo wstrzymuje wypłaty. Chodzi o 50 mln zł

"Powodem prowadzonego audytu jest ustalenie, czy przyznanie konkretnych dotacji jest zgodne z zadaniami Funduszu oraz zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych takimi jak jawność, oszczędność, czy celowość. Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym i powinien finansować wyłącznie precyzyjnie wskazane zadania państwowe" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono w nim, że w pierwszym etapie kontroli weryfikowane są wypłaty, które były zaplanowane na styczeń 2024 r. "Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by wypłaty, co do których nie ma wątpliwości, były zrealizowane jak najszybciej" - głosi komunikat. Informację potwierdziła w poniedziałek wieczorem w serwisie X Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, wiceministra sprawiedliwości.

Jak poinformowano, w resorcie trwają także prace nad powołaniem specjalnego zespołu ekspertów ds. Funduszu Sprawiedliwości, który ustali przyszłe zasady jego funkcjonowania. Według komunikatu kontrola płatności dotyczy umów w zakresie pomocy pokrzywdzonym, postpenitencjarnej oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości (przyznawanych zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym).

W komunikacie poinformowano, że wśród podmiotów, którym wstrzymano wypłaty, są m.in. Fundacja Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka, które ma w br. otrzymać ponad 2,3 mln zł. Łącznie do końca 2026 roku fundacji miałoby zostać wypłacone ponad 7,128 mln zł.

Stowarzyszenie Fidei Defensor ma w tym roku otrzymać ok. 1,5 mln zł. Łącznie do końca 2025 r. Stowarzyszeniu ma zostać wypłaconych blisko 3 mln zł. Fundacja Instytut Suwerenności i Dziedzictwa w Europie w tym roku ma otrzymać ponad 544 tys. złotych, a łącznie do 2025 roku 1,088 mln zł. Największe środki przewidziano za czasów Ziobry na 2024 rok na Fundację Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji. Miałaby otrzymać ponad 29,777 mln zł, a łącznie do końca 2026 roku – 37,306 mln zł. Fundacja św. Benedykta ma w tym roku otrzymać ponad 1,2 mln zł. Łącznie do końca 2026 roku przewidziano dla fundacji ponad 3,757 mln zł.

Źródło: Radio ZET/Gov.pl