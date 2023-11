Wypłynął numer telefonu ministry Gembickiej, rolnicy w natarciu. "Co to jest?"

Anna Gembicka ma pełne ręce roboty. Nowa ministra, która, podobnie jak cały rząd PiS, na stanowisku będzie przez co najwyżej dwa tygodnie, jest na celowniku rolników. Ci dzwonią do niej, aby pilnie zajęła się sprawami branży. Chodzi m.in. o kwestię protestów rolniczych przeciwko importowi zboża z Ukrainy.

Rolnicy dzwonią do Anny Gembickiej

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał Annę Gembicką na ministrę rolnictwa i rozwoju wsi. 32-latka jest najmłodszą członkinią Rady Ministrów. Wcześniej była sekretarzem stanu i pełnomocniczką rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, rolnicy za pośrednictwem jednego z posłów zdobyli służbowy numer telefonu nowej ministry i mają do niej wydzwaniać. - Co to jest? Czemu nie odbiera? Cały wieczór dzwoniłem i teraz też nie odbiera - mówił cytowany przez WP Roman Kondrów, jeden z liderów protestów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, który wraz z grupą rolników prowadzi częściową blokadę polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. - Z ministrem Robertem Telusem przynajmniej można było być w kontakcie - podkreślił.

Rolnik przekazał, co w tym momencie jest priorytetem. - Trzy nasze główne postulaty to reakcja ministerstwa na kontynuowanie importu zbóż z Ukrainy. Rujnują nas wywołane tym zjawiskiem niskie ceny skupu kukurydzy, wynoszące 300-330 zł za tonę, podczas gdy rok wcześniej było 900 zł. W 2024 roku wzrosną stawki podatku rolnego. To dobije wielu rolników. Mamy informacje, że wyczerpały się środki na kredyty płynnościowe dla rolników. O te sprawy walczymy, protestując na przejściu granicznym w Medyce - przekazał Kondrów.

Kołodziejczak przypomina, że Gembicka nazwała rolników chamami

Czasu na wytchnienie nie zamierza dać nowej ministrze także poseł KO Michał Kołodziejczak. - Oczekuję szybkiego podjęcia działań w obronie polskiego rynku. Nieważne, jak długo ma działać ten rząd. Trzeba brać się za robotę - ocenił lider AgroUnii.

Polityk przypomniał, że Gembicka brała udział w słynnej awanturze pomiędzy Januszem Kowalskim a rolnikami, którzy weszli do ministerstwa i domagali się ujawnienia listy importerów ukraińskiego zboża. - Nazwała nas wtedy chamami - zaznaczył Kołodziejczak.

Ministra rolnictwa o wyzwaniach, które ją czekają

We wtorkowej rozmowie z Wirtualną Polską Gembicka przyznała, że pierwszy dzień urzędowania był dla niej "dużym wyzwaniem". - Jestem w kontakcie z liderami protestów na granicy. Jak tylko zakończą się głosowania w Sejmie, pojadę na granicę spotkać się z nimi - przekazała, zapewniając, że zna postulaty protestujących rolników. - Pracowaliśmy już w resorcie rolnictwa nad przedstawieniem rozwiązań w tej sprawie - dodała.

Anna Gembicka poinformowała, że w najbliższym czasie spotka się z liderami organizacji rolniczych, "aby przedstawić koncepcję zapewnienia stabilności w branży". - Zamierzam także opublikować zapowiadaną już wcześniej listę firm importujących ukraińskie zboże. Lada chwila ukaże się ona na stronach ministerstwa - przekazała w rozmowie z WP. Istotnie, lista została opublikowana.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska