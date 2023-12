Wyznanie Morawieckiego w ostatniej godzinie rządów PiS. Powiedział, czego żałuje

Po wygłoszeniu przez Mateusza Morawieckiego exposé, odbyła się debata, podczas której posłowie zadawali pytania. Odpowiadając na nie, Morawiecki mówił m.in. o działaniach w czasie pandemii COVID-19.

– Jeśli żałuję czegoś i uważam to za błąd, to że na niedługi okres czasu zamknięte zostały parki, żałuję też zamknięcia cmentarzy 1 listopada. Gdybym mógł cofnąć czas, to na pewno drugi raz bym tego nie zrobił – powiedział.

Morawiecki powiedział, czego żałuje

– Jeśli chodzi o szpitale tymczasowe, to chcę wszystkim, którzy zaangażowani byli w ich tworzenie, a dzisiaj są oskarżani przez upolityczniony NIK, przez posłów Platformy Obywatelskiej, podziękować. Jestem wdzięczny wszystkim, (…) uratowaliście wiele tysięcy istnień ludzkich – mówił.

Odnosząc się do zutylizowania części szczepionek przeciw COVID-19, stwierdził, że woli to, że było ich trochę za dużo, niż miałoby być ich za mało. –Jakby było ich za mało, mielibyśmy krytykę ze strony 90 proc. społeczeństwa, a dziś mamy ze strony 10 proc. Jestem wdzięczny wszystkim w Ministerstwie Zdrowia, na czele z ministrem Adamem Niedzielskim, że miał odwagę jednoznacznie dbać o zdrowie Polaków poprzez zakup szczepionek – powiedział.

ZOBACZ TAKŻE: Sejm 11 grudnia na żywo. Relacja, głosowania. Transmisja online

Morawiecki, odpowiadając na pytania, opowiedział się za utrzymaniem zapory na granicy z Białorusią. – To jest część naszej strategii zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i część naszego zobowiązania wobec wyborów, bo ok. 10,5 mln ludzi w referendum zakreśliło "nie" na pytanie: czy chcesz rozebrania muru na granicy z Białorusią – powiedział.

Akcentował m.in. wzrost nakładów na osoby z niepełnościami. – To dla nas jest jeden z najważniejszych mierników autentycznej wrażliwości społecznej PiS – zaznaczył. Podał, że wydatki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wzrosły z 15 mld zł do ponad 40 mld zł.

Odchodzący szef rządu podkreślał m.in. konieczność utrzymania wydatków na armię. – Zagrożenie ze Wschodu to tak naprawdę wielkie zagrożenie również dla naszej suwerenności, dla naszej niepodległości – akcentował.

Zapewnił, że budżet i finanse publiczne jego rząd pozostawia w bardzo dobrym stanie. Sejm w poniedziałkowym głosowaniu nie udzielił wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego.

Źródło: Radio ZET/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl