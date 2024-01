Wyznanie żon Kamińskiego i Wąsika. "Igrzyska, publiczność będzie decydowała o życiu i śmierci"

We wtorek po godz. 19:00 policja zatrzymała byłych posłów PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim. 20 grudnia ub. roku politycy zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Żony Kamińskiego i Wąsika pojawiły się w Telewizji Republika w środowy wieczór. Nie szczędziły gorzkich słów, pojawiły się też łzy. Kobiety stwierdziły, że są załamane obrotem spraw i mają nadzieję, że niedługo ich mężowie wyjdą na wolność.

Kamiński i Wąsik aresztowani. Ich żony zabrały głos w Telewizji Republika

- Ja się czuję, jakbym miała urządzać życie na nowo bez męża. My bardzo pielęgnujemy nasz do i zarówno my, jak i nasze dzieci mamy się w nim czuć bezpiecznie. Nagle wyrwano mi mojego męża i ja nie wiem, czy mój mąż będzie tam dwa lata. Czy mój mąż został skazany za to, że ścigał korupcję i jest niewinny. To są igrzyska, w których publiczność będzie decydowała o życiu i śmierci - mówiła żona Macieja Wąsika, Roma, w programie prowadzonym przez Danutę Holecką.

Żona Mariusz Kamińskiego, Barbara, przyznała zaś, że w ich domu rozmawiało się o wyroku oraz o możliwym aresztowaniu, a jej mąż przygotowywał ją na taką sytuację. - Mimo przygotowania przez mojego męża, starał się chronić najbliższych, to rzeczywiście myślałam, że nie odważą się na to. Był posłem, jest posłem i oni odważyli się podnieść rękę na posła - oceniła.

Kobiety odwiedziły małżonków w areszcie. Holecka zapytała, jak oni się czują. - To było bardzo ciężkie, bo nie miałyśmy pewności czy nas wpuszczą. To nie było pewne, że będziemy mogły zobaczyć naszych mężów. Zastanawiałam się, co ja powiem naszym dzieciom - mówiła Roma Wąsik, dodając, że jej mąż, podobnie jak wcześniej Kamiński, rozpoczął głodówkę.

- Ja nie mam doświadczenia z więzieniem. Dla mnie to było szokujące, a oni tam siedzą. Mój mąż jest uczciwy, więc spał spokojnie - podsumowała. Pod koniec rozmowy emocje wzięły górę i polały się łzy.

