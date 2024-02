Z tej strony Kaczyński krytyki się nie spodziewał. "Ośmielam się to powiedzieć"

Jarosław Kaczyński nie ma dobrej passy. Prezesowi PiS zdarzają się szokujące wypowiedzi (jak np. ta o tym, że "po obecnej władzy można spodziewać się nawet zabójstw politycznych"), a jego partia traci poparcie. W ostatnich sondażach na prowadzenie wysunęła się Koalicja Obywatelska.

Dodatkowo Kaczyński wkrótce zostanie wezwany jako pierwszy świadek przed komisję śledczą ds. Pegasusa. To wszystko sprawia, że coraz śmielej wypowiadane są opinie o koniecznej emeryturze lidera PiS. Jeszcze w 2023 roku mówił o tym m.in. doradca Andrzeja Dudy (a dziś szef Gabinetu Prezydenta RP) Marcin Mastalerek. Teraz głos zabrał prof. Andrzej Nowak - historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z ważniejszych intelektualistów polskiej prawicy.

Prof. Nowak krytykuje Kaczyńskiego. "Nie sprostał odpowiedzialności"

W artykule pt". "Głos starego wyborcy z myślą o młodszych", który ukazał się w dwumiesięczniku "Arcana", Nowak napisał wprost: "Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął". Zaznaczył jednak, że wypowiada się "wyłącznie w swoim imieniu".

"Mówię o widocznych już konsekwencjach tej przegranej: [...] całkowitej bezradności partii opozycyjnej w jej obecnym kształcie wobec metod przejmowania rządów przez koalicję 13 grudnia. [...] widocznym również braku przygotowania przez PiS na wypadek, który przecież był do przewidzenia: wyborczej porażki z rywalem, który nie będzie przestrzegał żadnych reguł demokracji, przyzwoitości, ani prawa po zdobyciu władzy" - stwierdził, dodając, że prezes powinien wziąć odpowiedzialność z przegraną w wyborach.

Historyk zwrócił też uwagę na błędy, jakie PiS popełniło przez ostatnie lata, wśród nich m.in. niewyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej, zbyt późne powołanie komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich oraz niezbudowanie silnego, liczącego się ośrodka medialnego innego niż media publiczne, które po przejęciu władzy przez drugą stronę sceny politycznej mogłyby wciąż prężnie funkcjonować na prawicy.

Oddanie w ręce dzisiejszych zwycięzców kontroli nad ponad 95 proc. rynku medialnego stanowić będzie trudną do przezwyciężenia przeszkodę na drodze przywrócenia naszych współobywateli do rzeczywistości - prof. Andrzej Nowak

Zastanawiając się, czy Kaczyński "może zmienić sposób swojego funkcjonowania i zarządzania partią", Nowak ocenił, że warunkiem niezbędnym, by pokonać Donalda Tuska, jest wskazanie kogoś dużo młodszego, który "mógłby krzyknąć: ten wasz cesarz jest nagi, stary, brzydki i nie ma nam nic dobrego do zaoferowania - tylko wtedy takie prawdziwe stwierdzenie będzie miało szanse trafić do wyborców".

Kaczyński powinien odejść? "Potrzebna jest zmiana"

Przypomnijmy, że 9 lat temu prof. Nowak apelował już do Kaczyńskiego, by nie obejmował fotela premiera oraz wyznaczył kogoś na swojego następcę. Pisał wtedy, że "gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości". On sam swoim felietonie przypomniał te słowa i ponowił ten apel. "W roku 2024 ośmielam się jednak powiedzieć to raz jeszcze, dobitniej: potrzebna jest zmiana w sztafecie pokoleń budujących Polskę lub, jak teraz, zmuszonych znów walczyć z wielkimi zagrożeniami dla samego jej bytu" - napisał.

Ogłosił przy tym, że prezesa PiS mogliby zastąpić np. Przemysław Czarnek bądź Patryk Jaki (w 2015 wymieniał Bartosza Kownackiego i Krzysztofa Szczerskiego). "Potrzebni są ludzie, którzy staną się nie tylko nowymi twarzami, ale także, ośmielę się napisać, świeżymi umysłami obozu patriotycznego, zdolnymi trafić także do nowych, młodszych wyborców. Powtarzam ten apel z nadzieją, że ta zmiana jest nie tylko konieczna, ale jest również możliwa" - podsumował profesor z UJ.

Źródło: Radio ZET/Arcana