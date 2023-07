Za rządów PiS wybudowano więcej mieszkań? Zweryfikowano słowa ministra Budy

Analiza powstała we współpracy Stowarzyszenia Demagog z Radiem ZET w ramach fact-checkingowego projektu przedwyborczego. W środę 12 lipca Gościem Radia ZET był minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Polityk stwierdził wprost, że „w 2015 roku wybudowano 140 tys. mieszkań, w 2022 roku wybudowano 237 tys. mieszkań”.

fot. Radio ZET, Demagog

Demagog sprawdził, czy dane są zgodne z faktami. Ile mieszkań oddano do użytku w latach 2008-2022? Dane na temat liczby mieszkań oddanych do użytku w kolejnych latach i miesiącach zbierane są przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z danymi za 2015 rok oddano wówczas do użytku 147 710 mieszkań. W 2022 roku liczba udostępnionych mieszkań osiągnęła rekordową liczbę – 238 584.

Mimo nieprecyzyjnych do końca danych Demagog uznał wypowiedź Waldemara Budy za zgodną z prawdą.

Polska zmaga się z deficytem mieszkaniowym

Według rządowych szacunków pod koniec 2019 roku w Polsce brakowało 650 tys. mieszkań. Jeszcze w 2010 roku rządowe szacunki wskazywały na deficyt mieszkań rzędu 1,4-1,5 mln lokali przy założeniu, że część pustych mieszkań jest w rzeczywistości zamieszkana.

W celu zwalczania deficytu mieszkaniowego na kwietniowym posiedzeniu Sejmu poddano pod głosowanie rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Rozwiązania te mają stanowić podstawę realizacji programu „Pierwsze mieszkanie”. Wśród propozycji znalazł się kredyt mieszkaniowy dla młodych z oprocentowaniem 2 proc.

RadioZET.pl/Demagog.org