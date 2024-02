"Zabójczo przystojny". TV Republika rozpływa się nad kandydatem PiS na prezydenta Warszawy

Jarosław Kaczyński ogłosił w sobotę kandydata PiS na prezydenta Warszawy. Tobiasz Bocheński ma 36 lat i z wykształcenia jest prawnikiem. Pochodzi z Łodzi i dopiero w ub. roku przeprowadził się do stolicy. Od grudnia 2023 roku piastował stanowisko wojewody mazowieckiego.

- Trzeba człowieka, trzeba kogoś, kto to weźmie na siebie, kto podejmie się tak piekielnie trudnego, nie ma co tutaj ukrywać, zadania. Otóż mamy kogoś takiego [...] Tobiasz Bocheński. Pan doktor to człowiek który, to jest warunek bardzo istotny, spełnia wszelkie wymogi w sferze intelektualnej - przedstawiał polityka Kaczyński.

Telewizja Republika zachwyca się Tobiaszem Bocheńskim

Oczywiste było, że sympatyzująca z PiS Telewizja Republika będzie przedstawiać Bocheńskiego w samych superlatywach. Pracownicy stacji postanowili zestawić kandydata prawicy z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim z KO.

- To fatalna wiadomość dla Rafała Trzaskowskiego - rozpoczął na antenie Telewizji Republika Jacek Sobola. - Starannie wykształcony doktor nauk prawnych. Redakcyjne koleżanki twierdzą, że jest zabójczo przystojny. Koledzy zazdroszczą pięknej i inteligentnej żony Elżbiety. Której nie da się porównać z tą "kupą serducha", bo to jakby porównywać jajo Fabergé ze zwykłym jajem - mówił, nawiązując do wypowiedzi Małgorzaty Trzaskowskiej z 2020 roku.

- No i jeszcze najgorsza wiadomość dla urzędującego prezydenta Warszawy, panie Rafale, wiemy, jak dla pana jest to ważne, ale on jest wyższy - podsumował Sobola.

Źródło: Radio ZET/Telewizja Republika