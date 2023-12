Zacznie się we wtorek po godzinie 8. Tusk rusza po TVP

Wcześniej Onet informował, że uchwała ma dotyczyć stwierdzenia nielegalności Rady Mediów Narodowych, a podstawą będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku (kierowanego wówczas przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego - red.), w którym sędziowie uznali, że odebranie KRRiT uprawnień w zakresie powoływania i odwoływania władz mediów publicznych było niezgodne z Konstytucją.

– Uchwała będzie wyłożona jutro (19 grudnia - red.) po godzinie 8 w klubie i będziemy ją podpisywać. To, co dzieje się w telewizji publicznej, skłania nas wszystkich do tego – powiedział w Polsat News Michał Kołodziejczak. Dopytywany, czy projekt będzie głosowany w Sejmie we wtorek po złożeniu podpisów, odrzekł, że nie ma takiej informacji. – Trzeba zrobić wszystko tak, by było zgodnie z prawem – oświadczył dopytywany, w jaki sposób będą wprowadzane zmiany w TVP i Polskim Radiu.

Według nieoficjalnych doniesień dziennikarki "Newsweeka" Dominiki Długosz Donald Tusk wściekł się na Bartłomieja Sienkiewicza (nowego ministra kultury - red.) za zbyt wolne tempo prac nad zmianami w mediach publicznych. – Ja mam wrażenie trochę, że Bartłomiej Sienkiewicz poszedł tam i był przekonany, że wszyscy się przestraszą i poddadzą. [...] Podobno, jak słyszę, ma być powołany nowy wiceminister w Ministerstwie Kultury, który będzie się zajmował tylko tym – mówiła w programie "Onet Rano".

Jak ustaliła Wirtualna Polska, na czele redakcji TVP Info, kierowanej do tej pory przez Samuela Pereirę, ma stanąć Paweł Moskalewicz - były zastępcą szefa Serwisu Informacyjnego TVP Info.

Rada Polityczna PiS w obronie TVP

W sobotę w siedzibie PiS obradowała Rada Polityczna, która przyjęła uchwałę dotyczącą obrony wolności słowa. "Rząd Donalda Tuska zapowiada przejęcie mediów publicznych oraz weryfikację i wyrzucanie z pracy dziennikarzy. Ma do tego dojść z pogwałceniem obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Wolność słowa i niezależność dziennikarska to fundament demokracji - zapowiadane działania rządzących i ich ataki na dziennikarzy są uderzeniem w jej podstawy i zdradzają antydemokratyczny charakter obecnego rządu" – czytamy w dokumencie.

"W czasie swoich poprzednich rządów Donald Tusk i politycy ówczesnej koalicji PO-PSL doprowadzili do wyrzucenia z mediów publicznych setek dziennikarzy i redaktorów zapewniając sobie monopol medialny. Dziś znów jednym z ich pierwszych celów ma być pacyfikacja niezależnych wobec nich mediów. Obecnie rządzący chcą być bezkarni i poza społeczną kontrolą - każdy, komu zależy na demokratycznych zasadach, w których władza jest kontrolowana przez media, powinien przeciw temu protestować" – napisano w uchwale.

Źródło: Radio ZET/Polsat News/Onet/PAP