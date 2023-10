"Zadaniem prezydenta jest nie dopuścić do tego, by Tusk został premierem"

Komu Andrzej Duda powierzy w pierwszej kolejności misję tworzenia nowego rządu? Sam prezydent nie złożył jeszcze deklaracji, a grze jest dwóch kandydatów - Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Ale jeden z posłów PiS już wie, co powinien zrobić Duda. W jego opinii zadaniem głowy państwa jest "niedopuszczenie do tego, by Tusk został premierem".