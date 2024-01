Zadyma przed TVP, policja otoczyła budynek. "Typ w czapce biega z jakąś kartką"

Budynek TVP na Placu Powstańców Warszawy jest otoczony przez policję. Posłowie PiS przekonują, że od dłuższego czasu nie można wejść i wyjść z obiektu. "Policja od ponad godziny odmawia interwencji i przyjęcia zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa przez nieznane osoby blokujące wejście do budynku. 7 posłów jest w środku, 2 w przejściu do budynku... Na zewnątrz 30 policjantów" - napisał na Twitterze (X) Piotr Gliński.

Polityk PiS relacjonował wcześniej, że został uwięziony w siedzibie TVP, w której realizował tzw. dyżur poselski. "Jesteśmy tu nielegalnie przetrzymywani przez anonimowe osoby. Wezwana policja nie przyjeżdża z interwencją" - pisał.

Zadyma przed TVP, policja otoczyła budynek. WIDEO

W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i nagrania potwierdzające, że przed TVP na Placu Powstańców jest wielu funkcjonariuszy policji. "Kilkudziesięciu policjantów wysłanych dla powstrzymania posłów opozycji przed interwencją poselską w budynku TAI. Spieszą się, zanim sąd znowu odrzuci wniosek wpisu do KRS, tym razem likwidatora" - napisał prawicowy publicysta portalu wPolityce.pl Jakub Augustyn Maciejewski.

Sytuację relacjonuje m.in. telewizja wPolsce.pl. "Awantura pod siedzibą TVP na pl. Powstańców Warszawy! Policja i ochrona próbują siłą zatrzymać w środku budynku posłów, uniemożliwiając im wyjście na zewnątrz" - czytamy. Na nagraniu zamieszczonym na Twitterze widzimy przepychankę przed drzwiami TVP.

"Dziesiątki policjantów. Każdy sprawdzany. Tak wygląda TVP na Placu Powstańców" - relacjonuje poseł PiS Jacek Ozdoba. "W tej chwili na Placu Powstańców przy budynku TVP typ w czapce biega z jakąś kartką, a policja wykonuje jego polecenia na podstawie innej kartki. Uniemożliwiają posłom wejście do budynku, a część posłów uwięziona w budynku" - pisze z kolei posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Likwidator spółki Telewizja Polska Daniel Gorgosz podjął wcześniej decyzję, że zamknięty zostanie budynek TVP przy placu Powstańców Warszawy 7. "W związku z licznymi przypadkami nadużywania uprawnień wynikających z wykonywania mandatu parlamentarzysty, które mają miejsce od 20 grudnia 2023 roku, a które prowadzą do wpuszczania na teren obiektów TVP osoby do tego nieupoważnione, co skutkuje licznymi naruszeniami na szkodę TVP oraz jej pracowników, a także zapowiadanym na dzień jutrzejszy, to jest 11 stycznia Marszem Wolnych Polaków, który ma odbywać się m.in. pod siedzibą TVP, przy placu Powstańców Warszawy 7, podjąłem decyzję o zamknięciu dla osób postronnych obiektów TVP przy ul. Powstańców Warszawy 7 od dnia 11 stycznia br. do odwołania" – napisał Gorgosz.

Źródło: Radio ZET