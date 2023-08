Zadyszka Konfederacji? To może być przyczyna spadków w sondażach

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Do tego czasu jeszcze przez kilka tygodni regularnie publikowane będą sondaże partyjne. W ostatnich badaniach Koalicja Obywatelska zbliżyła się do PiS - w zależności od przypadku dzieli ich już od 2 do 4 punktów procentowych.

Wybory 2023. Co mówią ostatnie sondaże?

Ostatnie sondaże pokazują jednak coś jeszcze: spadek notowań Konfederacji. Dla skrajnie prawicowej formacji, uznawanej przez ekspertów za "czarnego konia" wyścigu wyborczego i notującej przez wiele tygodni kilkunastoprocentowe poparcie, ostatnie zestawienia przedstawiają się nieco bardziej pesymistycznie.

W sondażu dla Wirtualnej Polski ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zaliczyło spadek aż o 5,3 pkt proc. (na poziom 7,8 proc.). W analogicznym badaniu IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu dostrzec możemy spadek o 3,4 pkt proc., choć wynik to ponad 11 proc.

Z kolei w zestawieniu Pollstera dla "Super Expressu" rezultat wciąż jest dwucyfrowy - 10,40 proc. - ale Konfederacja spadła z podium, ponieważ wyprzedziła ją Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni.

Zadyszka Konfederacji? "Mogą padać ofiarą polaryzacji"

Czy powyższe wyniki są miarodajne? O tym m.in. mówił w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy" Łukasz Pawłowski. Zdaniem szefa Ogólnopolskiej Grupy Badawczej ostre wahania w poparciu dla partii politycznych mogą być spowodowane tym, że w okresie wakacyjnym mniej ludzi zainteresowanych jest polityką.

Wskazał jednak potencjalną przyczyną spadku notowań Konfederacji? - Czy pada ona ofiarą polaryzacji? Bardzo prawdopodobne - stwierdził, zaznaczając jednak, że "nie mamy danych, aby to potwierdzić". - Ale faktycznie mniej się mówi o Konfederacji, mniej jest jej w mediach. Widać tę polaryzację - tłumaczył. Dodał jednak, że "w tych sondażach tracą tak naprawdę wszyscy mniejsi gracze" i że polaryzacja polega m.in. na tym, że "z takich graczy wysysa się powietrze".

Zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż zarówno United Surveys (pracownia, która przygotowała sondaż dla WP), jak i IBRiS "są w rękach tego samego właściciela". - To jest de facto jedna firma, która przeprowadziła swoje badania w tym samym czasie - przyznał Pawłowski.

Oprócz tego w podcaście Łukasz Pawłowski zastanawiał się również, czy dojdzie do "mijanki" sondażowej między KO a PiS, czy rządzącym pomoże, czy jednak przeszkodzi organizowane równolegle z wyborami parlamentarnymi referendum ogólnokrajowe, a także przewidywał koniec kariery politycznej Michała Kołodziejczaka - lidera AGROunii, który zdecydował się kandydować do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej.