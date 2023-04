„Zamach” na L. Kaczyńskiego? „Putin to zbrodniarz, ale nie przypisujmy mu czegoś, czego nie zrobił”

Podkomisja smoleńska kierowana przez Antoniego Macierewicza złożyła w poniedziałek w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa "zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących Tu-154 10 kwietnia 2010 roku".

Jak przekonywał niedawno b. szef MON, "nie może trwać taka sytuacja, w której dysponujemy dowodami o zamachu i nie ma postępowania w sprawie tego straszliwego aktu". Podobnie wypowiadał się Jarosław Kaczyński. Podczas obchodów 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej, zapowiadając zawiadomienie do prokuratury, wyrażał nadzieję, że znajdą się odważni prokuratorzy, którzy poprowadzą tę sprawę".

"Macierewicza nigdy nie było w Smoleńsku"

- Widać, że na panewce spaliła próba osiągnięcia konkretnego politycznego celu, czyli stworzenie tzw. mitu smoleńskiego. cementującego zarówno władze PiS, jak i najwierniejszy elektorat - stwierdził w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy" Maciej Lasek. Wspomniał również o raporcie podkomisji Macierewicza, w którym zawarto tezy m.in. eksplozjach na pokładzie prezydenckiego samolotu. - Pod tym raportem nie podpisali się nawet niektórzy członkowie podkomisji. Nawet tacy, którzy od 10-11 lat współpracowali z Macierewiczem - mówił, nazywając dokument "stekiem kłamstw i manipulacji".

- Ani rząd, ani prokuratura nie podjęli żadnych działań. To pokazuje, że ten raport jest nic nie warty. Przez rok podkomisja dalej nic nie wskórała, więc wyciągnęli broń ostateczną, czyli zawiadomienie do prokuratury. Kaczyński "ma nadzieje, że znajdą się odważni śledczy". To brzmi jakby prokuratura była w rękach opozycji, a nie kierował nią koalicjant z Solidarnej Polski. To uderzenie w prokuraturę - kontynuował poseł Koalicji Obywatelskiej, a w latach 2012-16 szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Określił to jako "próbę wymuszenia pewnych działań". - Prokuratorzy - oprócz tych, którzy sprzeniewierzyli się zasadom - nie mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w czymś w rodzaju "mordu sądowego". Jak przypomniał, na miejscu katastrofy przez te 13 lat byli już m.in. prokuratorzy wojskowi, prokuratury rządów PiS, członkowie komisji b. szefa MSW Jerzego Millera, a nawet pirotechnicy czy archeolodzy. - A kogo tam nigdy nie było? Antoniego Macierewicza i jego ludzi. Nawet po 2015 roku, gdy zmieniła się władza i powołano podkomisję, prokuratorzy, którzy tam pojechali, nie zabrali ze sobą Macierewicza ani nikogo z jego otoczenia - powiedział.

Zaznaczył, że "Polacy zasługują na to, by znać prawdę o tej katastrofie". - Ale zasługują też na to, by wiedzieć, kto dopuścił się zaniedbań - dlaczego samolot leciał na poleciał na lotnisko, gdzie pogoda była poniżej minimum albo dlaczego załoga rozpoczęła podejście do lądowania w sytuacji, gdy jedynym rozwiązaniem było polecieć na lotnisko zapasowe. Zauważył jednak, że i rosyjscy kontrolerzy popełnili szereg błędów - nie zamknęli smoleńskiego lotniska, mieli też problem z obserwacją podchodzącej do lądowania maszyny.

"Putin to zbrodniarz, ale to nie powód, by przypisywać mu coś, czego nie zrobił"

Lasek zarzucił rządzącym, że od lat wykorzystują tę tragedię do celów politycznych. - Polacy chcą wiedzieć, kto jest winien i żeby już wreszcie zakończył się ten makabryczny taniec na trumnach. Przecież rodziny ofiar co roku przeżywają traumę - powiedział.

Nawiązał ponownie do raportu Macierewicza w kontekście głośnego reportażu, który we wrześniu 2022 roku wyemitowała TVN24. Pojawiły się tam doniesienia, jakoby podkomisja celowo zatajała część ekspertyz naukowych - autorstwa amerykańskich naukowców, którym zlecono badanie - które nie pasowały Macierewiczowi i nie wpisywały się w teorię o zamachu. - Co zrobił Macierewicz? Ukrył ten raport, a także zmanipulował tę informację, sugerując, że Amerykanie potwierdzili jego ustalenia - przyznał. A jeśli część społeczeństwa, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, wierzy w zamach albo przynajmniej w udział Władimira Putina w tej tragedii?

Putin jest zbrodniarzem, co do tego się zgadzamy, widzimy jak potwornych zbrodni dokonuje w Buczy czy innych rejonach Ukrainy. Ale to nie powód, by przypisywać mu coś, czego nie zrobił. Gdyby został np. z tego powodu postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, to dowody, jakie by przedstawił, mogłyby przekonać międzynarodowych śledczych, którzy nie pracowaliby w "polskich uwarunkowaniach politycznych", tylko podeszliby do sprawy bez jakichkolwiek wcześniejszych założeń Maciej Lasek

- Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz: na to lotnisko ktoś chciał polecieć. Wybrali je urzędnicy z Kancelarii Prezydenta, to oni organizowali tę delegację. Wskazali, jakim samolotem, kiedy i ile osób nim poleci - notabene za dużo, bo on był przerabiany, by wziąć na pokład kilka osób więcej. W tej konfiguracji on nie miał prawa oderwać się od ziemi - przekonywał.

Komisja ws. "wpływów rosyjskich". Bat na opozycję?

Kolejnym wątkiem rozmowy był przegłosowany w Sejmie projekt ustawy o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Miałaby ona dostać specjalne przywileje, m.in. możliwość wydania zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat.

Opozycja twierdzi, że to bat na przeciwników politycznych, mający np. uniemożliwić im start w wyborach bądź pełnienie funkcji publicznych. Rządzący są zdania, że w obliczu wojny w Ukrainie oraz niewyjaśnionej - z ich punktu widzenia PiS - katastrofy smoleńskiej, powstanie takiej komisji to konieczność, a "jeśli politycy PO nie mają nic na sumieniu, to nie mają się czego obawiać".

- Patrząc na zapisy tej ustawy widać wprost, że jest niezgodna z konstytucją w kilkunastu punktach. Likwiduje dwuinstancyjność postępowania, tworzy coś w rodzaju trybunału ludowego do walki wrogami politycznymi, złożonego z polityków partii rządzącej. To mi przypomina ustawę senatora McCarthy'ego w latach 50. w USA. Takie polowanie na czarownice. Wtedy też złamano kariery wielu osobom. I wczytując się w PiS-owską ustawę, to widać, że ona uderza nie tylko w polityków, ale też np. w ludzi sztuki czy kultury, także w dziennikarzy - ocenił Lasek. Jego zdaniem to klasyczny w przypadku PiS "temat zastępczy".

Co zrobi Duda? "Jeśli podpisze, to byłaby śmierć polityczna"

Wyraził przy tym nadzieję, że Andrzej Duda nie podpisze tej ustawy. - Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent pozwolił sobie, w drugiej kadencji, na podpisanie dokumentu tak jawnie łamiącego konstytucję i podstawowe zasady demokracji. To byłaby śmierć polityczna. Ale jestem przekonany, że tam będzie głos rozsądku - oznajmił.

W kontekście spekulacji o autonomii Dudy, wywołanej rzekomymi marzeniami o karierze międzynarodowej po okresie prezydentury, Lasek stwierdził, że "nie wie, jakie są plany prezydenta". - Ale kilka osób z jego otoczenia jest teraz w Stanach. Nie sądzę, żeby to był przypadek - dodał, mając na myśli ambasadorów: Krzysztofa Szczerskiego w ONZ i Marka Magierowskiego w Waszyngtonie.

Z tego miejsca chciałby zaapelować do pana prezydenta, żeby stanął po stronie konstytucji i demokracji. Nigdy nie jest za późno, zrobić coś dobrego. [...] Bo gdyby prezydent podpisał tę ustawę, a PiS wykorzystałby ją przed wyborami jako pałkę polityczną, by te wybory były jeszcze bardziej nieuczciwe, to nikt w demokratycznym świecie nie chciałby współpracować z kimś, kto się do tego przyczynił Maciej Lasek

- Byłbym bardzo rozczarowany, gdyby Andrzej Duda podpisał tę ustawę. Nie mam wygórowanych oczekiwań wobec tej prezydentury, ale są pewne granie, których przekraczać nie można - podsumował gość podcastu.

