"Zamach stanu", "użycie wojska". RCB wydaje pilny komunikat przed wyborami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat, w którym ostrzega przez krążącymi pogłoskami o szykowanym zamachu stanu i wykorzystaniu wojska. RCB przekonuje, że mamy do czynienia z ewidentną dezinformacją.

"To element operacji zastraszania, dyskredytacji struktur bezpieczeństwa państwa o destabilizacji sytuacji wewnętrznej w przededniu wyborów" - zaznaczyło RCB w grafice dołączonej do alertu dezinformacyjnego umieszczonego na Twitterze (X).

Alert RCB: Trwa kampania dezinformacyjna

"Ty też masz wpływ na bezpieczeństwo procesu wyborczego!" - podkreśliło RCB, informując, że trwa kampania dezinformacyjna, sugerująca, jakoby w Polsce był szykowany zamach stanu, a Wojsko Polskie miało być użyte przeciwko społeczeństwu.

Biuro podało w treści wpisu, że informacje o rezygnacji dwóch generałów "są wykorzystywane do wywołania poczucia lęku w społeczeństwie". "Trwa kampania dezinformacyjna, sugerująca, jakoby w Polsce był szykowany zamach stanu, a wojsko miało być użyte przeciwko społeczeństwu! Nie daj się oszukać! To manipulacja!" - zaznaczyło RCB we wpisie.

Krążące od kilku dni pogłoski o wykorzystaniu wojska mają związek z nagłą dymisją dwóch dowódców - Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka i Dowódcy Operacyjnego gen. Tomasz Piotrowskiego. Zgodnie z tymi plotkami odejście generałów może wynikać m.in. z rzekomego scenariusza powyborczego, czyli użycia wojska w przypadku przegranych wyborów przez PiS.

Aleksander Główczewski (PAP)