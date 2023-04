Zamach w Smoleńsku? "Mało prawdopodobny, ale go nie wykluczam"

Goście programu "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" rozmawiali o najnowszych decyzjach politycznych ws. katastrofy smoleńskiej. Podkomisja smoleńska złożyła w w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących Tu-154 10 kwietnia 2010 r. - poinformował PAP szef tej komisji Antoni Macierewicz.

- Antoni Macierewicz dysponuje analizą Centralnego Biura Kryminalistycznego Policji, a więc fachowców, którzy stwierdzili, że na stu pozbieranych elementach wraku samolotu są ślady trotylu, pentrytu i RDX - przekonywał w Radiu ZET europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Katastrofa smoleńska. Czarnecki: nastąpił wybuch, a nie była to katastrofa

- Przewodniczący Zespołu uznał, że skoro prokuratura dysponuje analizą fachowców z policji, i jeszcze nie podjęła stosownych działań, to musi to zrobić - mówił. - Jeżeli są materiały wybuchowe i to trzy różne, to znaczy, że nastąpił wybuch, a nie była to katastrofa lotnicza. Stąd trzeba to zbadać - dodał.

- Jarosław Kaczyński, albo udaje Greka, albo uważa Polaków za idiotów - stwierdził poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. - Student pierwszego roku prawa wie, że prokuratura w Polsce działa po zawiadomieniu, albo wszczyna postępowanie z urzędu. Nie trzeba czekać 13 lat, żeby prokuratura dostała jakieś zawiadomienie z zewnątrz.

- Desperacja i chęć utrzymania się przy władzy jest większa niż szacunek i pamięć dla tych 95 osób, które nie było bezpośrednio związane z Jarosławem Kaczyńskim. On uprawia danse macabre na trumnach - dodał polityk Lewicy.

Winnicki: Uważam zamach w Smoleńsku za mało prawdopodobny

- Rusza kampania wyborcza, wraca Antoni Macierewicz - podkreślił Dariusz Joński z KO. - 25 milionów zł poszło na podkomisję Macierewicza, która zamówiła opinię ekspertów międzynarodowych. Piotr Świerczek dotarł do informacji, że członkowie tej komisji dokładnie wiedzą, że nie było żadnych materiałów wybuchowych. Jeśli prokuratura ma się kimkolwiek zająć, to całą tą podkomisją.

- Mamy do czynienia w państwie polskim z czymś, co kilka lat temu zostało nazwane tupolewizmem, czyli zbrodniczą niefrasobliwością - powiedział Robert Winnicki z Konfederacji. - Uważam zamach w Smoleńsku za mało prawdopodobny, ale go nie wykluczam. Natomiast na pewno nie udowodnił go Antoni Macierewicz - dodał polityk.

RadioZET.pl