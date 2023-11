Zaostrza się protest na granicy z Ukrainą. Rozpoczęła się całodniowa blokada

To czwarte przejście graniczne po Dorohusku, Hrebennem i Korczowej, gdzie protestujący przewoźnicy domagają się przywrócenia zezwoleń dla ukraińskich firm transportowych. Do protestu włączyli się również rolnicy.

Właściciele firm przewozowych i rolnicy czekają na nowych ministrów infrastruktury i rolnictwa. Skarżą się, że obecny rząd zrzuca winę za obecną sytuację na Unię Europejską. Wprost mówił o tym reporterowi Radia ZET Danielowi Wrzosowi jeden z protestujących na przejściu granicznym w Medyce.

Zaostrza się protest na granicy z Ukrainą. Całodniowa blokada

- Rządzący tłumaczą nam, że oni nic nie mają do powiedzenia, bo Unia (Europejska – red.) uwolniła transport z Ukrainy i on nam tutaj wszedł na nasz rynek krajowy. I to samo miało miejsce z rolnictwem. Uwolnili wszystkie cła, zapory i rolnictwo zostało wykończone – powiedział protestujący na granicy z Ukrainą.

Rząd twierdzi, że poruszy temat protestu na najbliższej Radzie Unii Europejskiej – w ramach Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Prezydent Ukrainy stwierdził niedawno, że w obecnej chwili „Polsce trzeba dać trochę czasu”. Ostrzej kryzys komentował mer Lwowa Andrij Sadowy, obwiniając Polaków o blokadę granicy i transportów humanitarnych przez „grupę marginalistów”. W serii wpisów na portalu X pytał, czy Polska „ma wolę polityczną zakończyć tę haniebną blokadę”.

Premier Morawiecki przyznał, że minister Adamczyk rozmawia z protestującymi, ale sytuację na granicy może rozwiązać dopiero nowy rząd. Ten ma zostać przedstawiony przez Morawieckiego w poniedziałek, jednak premier nie może realnie liczyć na uzyskanie wotum zaufania w nowym Sejmie. Formujący się gabinet Donalda Tuska, za którym stoi większość sejmowa, może zostać powołany dopiero w grudniu, w ramach drugiego kroku konstytucyjnego.

Źródło: Radio ZET