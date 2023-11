Zapadł werdykt ws. Oskara Szafarowicza. „Dziękuję za modlitwę”

Oskar Szafarowicz zamieścił w mediach społecznościowych informację dotyczącą werdyktu komisji. Padły wzniosłe słowa.

Kim jest Oskar Szafarowicz?

Oskar Szafarowicz to prawicowy aktywista związany z Prawem i Sprawiedliwością. Rozpoznawalność zyskał w 2022 roku, gdy wraz z dwojgiem innych młodych działaczy założył kanał „Okiem Młodych” na TikToku i Twitterze.

W marcu tysiące osób podpisały się pod apelem do władz Uniwersytetu Warszawskiego o usunięcie z uczelni studiującego na Wydziale Prawa i Administracji Szafarowicza. W uzasadnieniu stwierdzono, że działacz swoim zachowaniem „zaprzeczył wartościom, jakie cechują nie tylko prawników, ale każdego przyzwoitego człowieka”.

Sprawa ma związek z tragedią syna posłanki KO Magdaleny Filiks, który doświadczył molestowania seksualnego z rąk jednego z lokalnych działaczy PO. Szafarowicz sugerował w mediach społecznościowych, że matka skrzywdzonego chłopaka ukrywała zdarzenie, by skandal nie zaszkodził jej interesom. Według autorki listu do rektora UW działacz Forum Młodych PiS przyczynił się swoimi wpisami do „masowego publicznego hejtu” wobec rodziny parlamentarzystki. Ofiara molestowania popełniła samobójstwo.

Zapadł werdykt Komisji Dyscyplinarnej UW

Oskar Szafarowicz od początku twierdził, że rozpoczęcie procedury w jego sprawie to „atak na wolność słowa i poglądów politycznych” oraz że przychodzi mu „odpowiadać za konserwatywne wartości, z których jest dumny”. Posługiwał się też porównaniami do studentów prześladowanych w marcu 1968 roku.

We wtorek 7 listopada Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego przyznała Szafarowiczowi naganę z ostrzeżeniem.

„Każde kolejne »niewłaściwe« wystąpienie w sferze politycznej to RELEGOWANIE z uczelni. Przepraszam kochani, muszę odpocząć. Za każde dobre słowo i modlitwę – dziękuję. Jedno mogę napisać: patriotycznych wartości, konserwatywnych poglądów, wiary i polskości nigdy się nie złożę na ołtarzu politycznej poprawności. Niech w ogniu hartuje się stal, dam radę (pisownia oryginalna)” – napisał aktywista w mediach społecznościowych.

