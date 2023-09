Szymon Hołownia na konferencji Trzeciej Drogi zapowiedział zmiany ws. niedziel handlowych. — Ta zmiana dokona się za naszych rządów, ale będzie mieć jeden warunek. Uszanowanie dla praw pracowników, którzy w te niedziele będą musieli pracować. To musi się wiązać z większym wynagrodzeniem. Z dniami wolnymi, które będą oddane za te niedziele, żebyś miał czas dla rodziny. Dlatego dofinansujemy Państwową Inspekcję Pracy — przekazał.

Kongres Trzeciej Drogi. Obietnice wyborcze Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

W sobotę w Warszawie zwołany został kongres Trzeciej Drogi "Gospodarka, do przodu!". - Mówimy dość marnotrawstwu, mówimy dość rozdawnictwu, mówimy dość zadłużaniu przyszłych pokoleń. Ale też mówimy dość fałszywym receptom i fałszywym prorokom, którzy tylko przychodzą zbałamucić, oszukać, a później zostawić nas z niezapłaconym rachunkiem - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia dodał, że potrzeba dziś zainwestowania w Polskę, a silnikiem tej inwestycji musi być zielona energia. - Jeżeli nie będzie taniej zielonej energii, to nie będzie spadku inflacji, to nie będzie inwestycji, to nie będzie niższych rachunków domowych. Musimy to wreszcie zdobyć, uwalniając środki z Krajowego Planu Odbudowy, tworząc realny system prosumencki. Wreszcie doprowadzając do tego, że ja będą mógł kupić lokalnie prąd od farmy wiatrowej czy słonecznej elektrowni, która jest blisko mojego domu - podkreślił Hołownia.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska ma dziś inwestycje na poziomie poniżej 17 procent, co jest jedną z najniższych stóp inwestycji w Europie. - Naszym celem jest wygrać tę konkurencję w Europie. To jest cel strategiczny dla polskiej gospodarki. Mieć poziom inwestycji najwyższy w Europie. Po to stawiamy na zieloną energię, na biogazownię, na fotowoltaikę i na energię z wiatru - powiedział.