- Zarzuty wobec Tuska to "polowanie" na polityków opozycji przed wyborami - twierdzi Michał Kobosko, komentując aferę wokół zawiadomienia Falenty.

- To, że prokuratura wszczyna w tej sprawie jakiekolwiek działania to próba podlizywania się Kaczyńskiemu. To głupia sprawa, uważam, że Pan Falenta ściśle współpracuje z prokuraturą i pewnie jest w mocnym "dealu". Działają w porozumieniu po to, żeby atakować Donalda Tuska - opiniuje z kolei Robert Kropiwnicki. - Przypomnę, że to PiS sprowadzał najwięcej węgla w czasie swoich rządów. 10, 13 milionów ton rocznie. Może próbuje coś wynegocjować, że za coś nie będą go ścigać - dodaje.

Adam Jarubas (PSL) zaznacza, że dokumenty w tej sprawie były dostępne już dawno, a fakt, że Falenta "przypomniał" sobie o nich teraz, jest znamienny. - Prokuratura miała już te dokumenty rok temu. Poznaliśmy rzekome powiązania syna Donalda Tuska. Chodzi wyłącznie o realizowanie politycznej agendy PiS-u przez prokuraturę. Zbigniew Ziobro pewnie w takich targach próbuje zapuntkować. Pokazać, że są użyteczni. Sam komunikat, że toczy się postępowanie, jest wystarczający, PiS-owi chodzi o to, żeby takich postępowań było jak najwięcej. Handel węglem wzrósł po objęciu rządów przez PiS - puentuje.

- Nic tu się kupy nie trzyma. 9 lat mu (Falencie - red.) zajęło ustalenie, że Tusk mu ograniczał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Co to znaczy? Że rząd w istocie chciał doprowadzić do zmniejszenia importu z Rosji. No to Donald Tusk, na dzisiejsze realia, robił rzecz jak najsłuszniejszą - dodaje Michał Kobosko.

Przedstawicielka PiS powołuje się na Konstytucje, opiniując, że, choć Falenta nie jest wiarygodnym świadkiem, skoro złożył zawiadomienie, prokuratura musi się nim zająć. - Musimy sprawdzić, czy to, co mówi Falenta jest prawdą. Dla mnie jest wątpliwym świadkiem - zaznacza.

RadioZET.pl