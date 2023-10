Zaskakujące deklaracja Czarnka. "Gdyby nie istniało PiS, byłbym w PSL"

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18. To oznacza, że obóz Zjednoczonej Prawicy nie ma większości do samodzielnych rządów, ani nawet większych szans na znalezienie koalicjantów.

Przemysław Czarnek w Polsat News twierdził, że dużo trudniej będzie utworzyć rząd opozycji. Jego zdaniem znajdą się w nim przedstawiciele "zarówno takich ugrupowań, które chcą zakazać hodowli zwierząt, jedzenia mięsa czy wprowadzać nieprawdopodobne rzeczy do szkół oraz z PSL, w którym są ludzie, którzy absolutnie utożsamiają się z wartościami konserwatywnymi i chrześcijańskimi".

Przemysław Czarnek w PSL? "Żadne umizgi"

Jak ocenił, bardziej prawdopodobne jest to, że PiS utworzy rząd, niż opozycja. - Przed nami jest jeszcze siedem tygodni i wiele rozmów. Jestem przekonany, że będziemy obserwować wiele ciekawych sytuacji - powiedział szef MEiN.

Dopytywany o swój stosunek do PSL przyznał, że kiedy był wojewodą lubelskim, w rozmowach z członkami PSL mówił, że gdyby nigdy nie powstało Prawo i Sprawiedliwość, "pewnie rozważałby funkcjonowanie w ramach takiej partii jak PSL. - Partii chłopskiej, ludowej, konserwatywnej, chrześcijańskiej - bo taka ona jest - pomimo błędów, które w przeszłości zrobiła - powiedział.

Do podobnego stwierdzenia szefa MEiN, Miłosz Motyka z PSL odniósł się w środę na Twitterze, pisząc: "Mógłby się zgłosić, ale ludzi żyjących z nienawiści się w PSL nie przyjmuje. Żadne miłe słówka nie obronią ich przed rozliczeniem".

- Ja się nie wybieram do żadnego PSL, tylko wielokrotnie mówiłem, także przed laty - jaki to jest charakter partii - podkreślił minister Czarnek. Zastrzegł, że jego słowa "nie są żadnymi umizgami, tylko chłodną oceną sytuacji powyborczej".

- Stworzenie rządu po tamtej stronie, w którego skład będzie wchodziło dziesięć czy jedenaście ugrupowań, w tym totalnie antywiejskie i antyrolnicze, to będzie trudniejsze. Tego rodzaju koalicja może się rozpaść nie tylko o zwierzęta futerkowe, ale także wiele innych rzeczy - ocenił Czarnek.

Na pytanie, czy jeśli dojdzie do przekazania władzy i posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) obejmie urząd ministra edukacji i nauki, zostanie przyjęta kwiatami, minister Czarnek powiedział: - Nie chciałbym, aby przedstawicielem edukacji został ktoś z Lewicy, bo dziś ta partia nie jest Lewicą sprzed dwudziestu lat. Myślę, że nie chce tego również wielu posłów z Platformy Obywatelskiej a w szczególności z PSL.

- Jeśli Lewica przejęłaby stery w resorcie edukacji, to spodziewam się ideologizacji szkoły - powiedział minister Czarnek. Podkreślił, że obecnie "szkoła nie jest ideologizowana".

PAP - Magdalena Gronek