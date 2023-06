"Chcemy wygrać nie po to, by rządzić". Zaskakujące słowa polityka PiS

Jarosław Kaczyński wrócił do rządu. Prezes PiS został w środę oficjalnie mianowany wicepremierem i w tym momencie jest jedynym tej rangi członkiem gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Opozycja i część ekspertów twierdzi, że decyzja Kaczyńskiego ma załagodzić spory frakcyjne wewnątrz rządu (zwłaszcza między Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą). Krytycy uważają też, że to przede wszystkim wyraz desperacji i braku pomysłów na kampanię wyborczą ze strony obozu rządzącego.

"Chcemy wygrać nie po to, by rządzić". Karczewski zaskakuje

A jak komentują to przedstawiciele władz? Swoją opinię wyraził m.in. senator Stanisław Karczewski. - Prezes ma niekwestionowany mandat polityczny. Jest naszym liderem, autorytetem - zachwalał swojego szefa w rozmowie z Wirtualną Polską. Jego zdaniem ruch Kaczyńskiego będzie "dobry dla rządu, dla Polski i dla kampanii".

Pozwolił sobie także na osobliwą deklarację w kontekście zaplanowanych na jesień wyborów parlamentarnych. - W odróżnieniu od naszych oponentów politycznych chcemy wygrać te wybory nie po to, żeby rządzić, ale by kontynuować to, co zrobiliśmy - powiedział senator.

Straszył przy tym potencjalną wygraną opozycji, obawiając się, że wówczas odebrane zostaną świadczenia socjalne, które wprowadziło PiS. Sugerował również, że ich przeciwnicy polityczni cofną niektóre inwestycje, jak np. Centralny Port Komunikacyjny.

Na pytanie, dlaczego Kaczyński - skoro de facto sprawuje władzę - nie zastąpił Morawieckiego w fotelu premiera, Karczewski odparł, że była to decyzja komitetu politycznego partii. Lakonicznie opisał też zakres obowiązków nowego wiceszefa rządu, mówiąc, że "będzie on wspierał kampanię wyborczą".

