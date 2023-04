Zaskakujące wyniki sondażu ws. "Wiadomości" TVP. Nawet część wyborców PiS tak uważa

"Wiadomości" to emitowany codziennie o godz. 19:30 sztandarowy program informacyjny Telewizji Polskiej. To również od kilku lat jedno z najważniejszych ogniw systemu propagandy medialnej pod egidą PiS. Z TVP bowiem - podobnie jak z całodobowego TVP Info - codziennie sączy się mocno prorządowy, a jednocześnie antyopozycyjny przekaz.

Przez ostatnie 7 lat - od kiedy w mediach publicznych władzę przejęły osoby związane z PiS - platforma ta straciła sporo na wiarygodności i trudno dziś TVP uznawać za "obiektywne" medium. Potwierdza to zresztą ostatni sondaż, który Ipsos przeprowadził na zlecenie OKO.Press i TOK FM.

TVP kłamie? Polacy ocenili przekaz "Wiadomości"

Wynika z niego, że znacząca większość, bo aż 69 proc. ankietowanych - uważa, iż "Wiadomości" nie mówią prawdy. 50 proc. z nich skorzystało z opcji "zdecydowanie", a 19 proc. z "raczej". Rezultat jest miażdżący - jedynie 21 proc. Polaków wierzy w to, co widzi i słyszy wieczorami w programie TVP 1.

OKO.Press zaprezentowało również wykres, z którego pokazuje, jaki stosunek badani mieli do przekazu TVP, z uwzględnienie poparcia (bądź jego braku) dla formacji rządzącej. Tutaj - co nie powinno dziwić - aż 68 proc. spośród elektoratu PiS wierzy w informacje przedstawiane przez prowadzących Danutę Holecką czy Michała Adamczyka. Ale, co ciekawe, przeciwnego zdania jest 23 proc. sympatyków Jarosława Kaczyńskiego i jego drużyny.

Z kolei jeśli chodzi o przeciwników PiS, to przytłaczająca większość, bo aż 87 proc. respondentów, uważa, że "Wiadomości" TVP kłamią. Jedynie 6 proc. z nich jest zdania, że przekaz publicznego nadawcy jest zgodny z prawdą. Nawet rzut oka na elektora poszczególnych ugrupowań udowadnia, że nie ma tu wielkiej różnicy, bo nawet wśród wyborców prawicowej Konfederacji zaledwie 4 proc. jest zdania, że ze strony TVP otrzymają prawdę.

Do czego służy propaganda mediów państwowych? Trzy główne cele

OKO.Press podkreśliło w swoim artykule, że propaganda mediów publicznych nie służy do przekonywania oponentów do swojej wizji rzeczywistości, a jedynie do mobilizacji i utrzymania przy partii rządzącej twardego elektoratu. Zdaniem dziennikarzy portalu przekaz "Wiadomości" (i innych mediów państwowej spółki) ma trzy główne cele.

Pierwszy to kształtowanie postaw odbiorców przez odpowiednie narzucania tematów propagandowych (np. obrona Jana Pawła II przez atakami ze strony części opozycji i mediów). Drugi to odwrócenie uwagi widzów od spraw niewygodnych dla władzy (np. afer).

"Wiadomości" TVP pełnią także "rolę prewencyjną, chroniąc elektorat przed przyjęciem konkurencyjnych interpretacji, w tym celu fałszując te interpretacje oraz podważając wiarygodność opozycyjnych polityków i mediów niezależnych".

RadioZET.pl/OKO.Press