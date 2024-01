Zaskakujący ruch prof. Matczaka ws. Kamińskiego i Wąsika. "Zaapelowałem do ministra Bodnara"

Andrzej Duda poinformował w czwartek, że wszczął procedurę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, choć wcześniej przekonywał, że ułaskawienie sprzed ponad 8 lat zamyka ten temat. Głowa państwa skierowała oficjalne pismo do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym poinformowała o wszczęciu procedury ułaskawieniowej. Prezydent zaznaczył, "że oczekuje niezwłocznego skorzystania przez niego z normy z art. 568 kpk", który mówi o tym, że Prokurator Generalny może "zarządzić przerwę w odbywaniu kary".

Na antenie TVN24 w "Tak jest" prof. Marcin Matczak tłumaczył, dlaczego Adam Bodnar powinien przychylić się do apelu Andrzeja Dudy o zwolnienie Wąsika i Kamińskiego z odbywania kary pozbawienia wolności.

Andrzej Duda chce ułaskawić Kamińskiego i Wąsika. Prof. Matczak zabrał głos

Do zwrotu w sprawie odnosiła się w czwartek w Telewizji Republika prezydencka ministra Małgorzata Paprocka. - Dziś pan prezydent wydał postanowienie ws. wszczęcia postępowania ułaskawieniowego. Akta zostały skierowane do właściwego podmiotu, jakim jest Prokurator Generalny. To jest postępowanie na podstawie art. 139 konstytucji, który mówi o prawie łaski, ale również przepisów kodeksu postępowania karnego. To jest ta klasyczna droga ułaskawieniowa - mówiła. Dodała, że prezydent Duda skierował oficjalne pismo do Adama Bodnara, w którym poinformował o wszczęciu procedury ułaskawieniowej, ale zaznaczył "że oczekuje niezwłocznego skorzystania przez niego z normy z art. 568 kpk". Mówi on o tym, że Prokurator Generalny może "zarządzić przerwę w odbywaniu kary".

Prawnik Marcin Matczak podkreślił, że prezydent miał prawo podjąć taki krok. - Jest ogromne napięcie społeczne dotyczące tej sprawy i to, co zrobił prezydent dzisiaj, ma prawo zrobić - ocenił. - Mimo że możemy go krytykować, może nam się nie podobać, on ma prawo to zrobić. Nie mógł ułaskawić przed wyrokiem, ale teraz mógł ułaskawić - dodał.

Oglądaj

Prof. Matczak powiedział, że zdaje sobie sprawę, że jego opinia może być krytykowana. - Ja wiem, że to jest kontrowersyjne bardzo, co powiem. Zaapelowałem do pana ministra Bodnara, żeby on przychylił się do prośby pana prezydenta i zwolnił obu panów, a przynajmniej jednego z nich, czyli pana Kamińskiego, z odbywania tej kary - przekazał.

Według eksperta Andrzej Duda, wszczynając procedurę ułaskawieniową, "schował ego do kieszeni". - Powinniśmy odpowiedzieć, mówię tutaj o stronie prodemokratycznej, w taki sposób, żeby docenić ten gest - ocenił.

Źródło: Radio ZET/TVN24