Zaskakujący sondaż przed wyborami. Padły pytania inne, niż dotychczas

Wybory parlamentarne 2023 przyniosą odpowiedź na najważniejsze pytanie - czy po 8 latach nieprzerwanych rządów PiS straci władze lub ją podtrzyma? Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała reprezentatywną grupę Polaków o czynniki, którymi planują się kierować podczas wyboru dokonanego przy urnach podczas jesiennej elekcji.

"Najwięcej ankietowanych, bo aż 64 proc., stwierdziło, że będzie to program walki z inflacją i drożyzną. Na drugim miejscu (57,9 proc.) respondenci wskazali stosunek do relacji Polski z Unią Europejską" - napisał portal. Na trzecim miejscu znalazł się stosunek polityków do reformy systemu ochrony zdrowia (55,9 proc.) oraz bezpieczeństwa militarnego Polski (51 proc.).

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosują Polacy? Sondaż

Co ciekawe - tylko 38,7 proc. ankietowanych podczas najbliższych wyborów będzie kierować się chęcią odsunięcia PiS od władzy. "Z kolei dla 28,9 proc. ankietowanych ważna jest kwestia dostępności do aborcji" - napisała WP. Dla mniej niż jednej czwartej badanych (24,7 proc.) będą miały znacznie programy socjalne, jak 800 plus czy propozycja "babciowego".

Dla wyborców obozu Zjednoczonej Prawicy najważniejsze (tak odpowiedziało 76 proc. badanych) będzie stosunek polityków do bezpieczeństwa militarnego Polski. "Na drugim miejscu znalazł się program walki z inflacją. Tę odpowiedź wybrało 57 proc. badanych. 47 proc. respondentów nie chce dopuścić opozycji do władzy" - wyjaśniła Wirtualna Polska.

Z kolei dla elektoratu opozycji najważniejsze będą sposoby na walkę z drożyzną (77 proc.), stosunek do relacji Polski z UE (73 proc.) i chęć odsunięcia PiS od władzy (66 proc.). "Dla osób nieopowiadających się po żadnej ze stron najważniejszym czynnikiem, który zdecyduje o wyborze partii, będzie program walki z inflacją (56 proc.)" - dodano.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 26-28 maja 2023 roku metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska