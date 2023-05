Zaskakujący zwrot ws. Cymańskiego. Nie przyłączył się do Ziobry

Solidarna Polska stała się Suwerenną Polską. 3 maja podczas specjalnej konwencji partia Zbigniewa Ziobry nie tylko zmieniła nazwę, ale przedstawiła nieco zmodyfikowaną agendę programową. Zdaniem jej działaczy najważniejszym postulatem powinna być teraz "obrona suwerenności Polski", zwłaszcza w relacjach z Unią Europejską.

Co ciekawe, do "nowego" ugrupowania nie dołączył Tadeusz Cymański. Poseł od lat związany politycznie z obecnym ministrem sprawiedliwości (m.in. razem z nim, po odejściu z PiS w 2012 roku, zakładał Solidarną Polskę), nie jest formalnie członkiem Suwerennej Polski, choć pozostaje deputowanym klubu PiS, w ramach którego działają także "ziobryści".

Cymański nie dołączył do Suwerennej Polski. Wyjaśnił, dlaczego

W rozmowie z Wirtualną Polską uchylił rąbka tajemnicy na temat motywów swojej decyzji. Zapewnił, że "na pewno będzie brał udział w tej kampanii Zjednoczonej Prawicy", a pytanie, czy przejdzie do Suwerennej Polski czy będzie w PiS, "jest całkiem z boku".

- Moją dziedziną są sprawy społeczne. Suwerenna Polska kładzie główny akcent - i bardzo słusznie, bo taka jest wola większości sympatyków - na sprawy dotyczące polskiej przyszłości w UE. Co nie zmienia faktu, że sprawy społeczne są ogromnym tematem. Chcę być przydatny i to jest głównym kryterium, a nie to, gdzie będę, bo mam dobre relacje z kolegami i koleżankami z PiS i Suwerennej Polski - podkreślił.

Dla mnie ani PiS, ani Suwerenna Polska nie mają takiego znaczenia, jak wspólny potężny front, bo opozycja jest silna. Muszę przygotować się na spotkania z wyborcami tam, gdzie będę potrzebny. Na tym froncie dalej jestem i będę, niezależnie od losów partyjnych Tadeusz Cymański

Cymański zaznaczył, że choć w partii istnieje spór programowy, to jest on "tonowany", a rozdmuchiwanie tego tematu w mediach to "woda na młyn dla oponentów". - Fakt, czy jestem tu czy tam, jest przeceniany. [...] Gdybym przechodził do SLD, PO czy Hołowni, to byłoby wydarzenie, ale proszę pamiętać, że PiS i Suwerenna Polska idą ręka w rękę - przypomniał w rozmowie z WP.

RadioZETpl/Wirtualna Polska