"Zastraszeni" lekarze, prawny pat aborcyjny. "Kobiety będą umierały. Nie będą w Polsce rodzić"

Tragedia ze szpitala w Nowym Targu może wprowadzić temat aborcji do kampanii wyborczej. Koalicja Obywatelska, ustami Michała Szczerby w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET, zapowiada liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce po wybranych wyborach parlamentarnych. Bartłomiej Wróblewski z PiS, jeden z polityków zaostrzających prawo aborcyjne w Polsce, opiniuje, że temat aborcji wraca co kilka miesięcy, podczas gdy najpewniej mówimy o zwykłym lekarskim błędzie.

Aborcja tematem kampanii wyborczej. "Kobiety nie będą w Polsce rodziły"

Dyrektorem szpitala, w którym zmarła ciężarna Dorota oczekująca przyjścia na świat pierwszego dziecka, jest działacz Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry, co dodatkowo elektryzuje nastroje. Wróblewski podnosi w tym kontekście, że poglądy lekarza czy dyrektora nie mają znaczenia, a przepisy o ratowaniu życia kobiety w istocie nie zmieniły się od dawna.

Zmienił się natomiast, jak twierdzi Anna Maria Żukowska, nastrój wśród lekarzy - po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który wyprowadził na ulice tłumy protestujących i jeszcze bardziej uszczelnił przepisy aborcyjne.

Przypomnijmy, że od tamtej pory w Polsce legalne przerwanie ciąży następuje tylko w dwóch przypadkach: po gwałcie lub gdy "zagraża życiu kobiety". Właśnie ten drugi przypadek jest wyjątkowo kontrowersyjny, bo lekarze - w myśl posłanki Lewicy - mieliby obawiać się wyznaczenia granicy, kiedy życie kobiety jest zagrożone, właśnie w obawie przed złamaniem prawa.

- Lekarze boją się i mówią to jasno. Nie wiedzą, czy granica "zagrożenia życia kobiety" jest już spełniona. Boją się podejmować decyzji ze względu na odpowiedzialność prawną. Do tego dochodzi klauzula sumienia. Kobiety umierają i będą umierały. Nie będą w Polsce rodzić dzieci - mówi. Podobnie opiniował Marek Sawicki z PSL.

- Jeżeli lekarz popełnił błąd, ponosi odpowiedzialność. Nie możemy w Polsce zlikwidować konstytucyjnej ochrony życia dlatego, że gdzieś doszło do błędu. To, co się stało, powinna wyjaśnić prokuratura. Nie należy każdej tragedii wykorzystywać do tego, by młotkować przeciwników politycznych - odpowiada Wróblewski.

