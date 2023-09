Lewica uważa, że premier Mateusz Morawiecki jest odpowiedzialny za to, że Polska nie dostała do tej pory pieniędzy z Funduszu Odbudowy, który służył podźwignięciu państw UE po kryzysie covidowym. Polski rząd do tej pory nie złożył wniosku ws. wypłaty pieniędzy.

- Składamy dzisiaj zawiadomienie do prokuratury na pana Mateusza Morawieckiego, premiera Rzeczypospolitej, który według nas nie dopełnił obowiązków, które na nim spoczywają i doprowadził do uszczuplenia interesu publicznego w postaci tego, że nie złożyliśmy wniosku o wypłatę pieniędzy z Unii Europejskiej - powiedział w piątek szef klubu Lewicy w Sejmie Krzysztof Gawkowski.

Lewica zawiadamia prokuraturę ws. Morawieckiego. Chodzi o KPO

Polityk uważa, że obecna prokuratura Zbigniewa Ziobry nie zajmie się tym wnioskiem, ponieważ jest upolityczniona, ale po wyborach, które - zdaniem Gawkowskiego - partia Jarosława Kaczyńskiego przegra, PiS-owi nikt nie odpuści. Polityk Lewicy zapowiedział, że rząd PiS zostanie rozliczony za to, że “przez dwa lata premier nie zdążył pojechać i złożyć wniosku o wypłatę pieniędzy z Unii Europejskiej”.

Poseł Lewicy Tomasz Trela zwrócił uwagę, że Polsce potrącono już także 2,5 mld zł z funduszy strukturalnych. - To jest mniej pieniędzy dla samorządów i dla przedsiębiorców, dlatego, że mamy kary, a niektóre kary są cały czas naliczane - stwierdził Trela. Posłowie Lewicy zarzucili premierowi, że dopuścił się “ekonomicznej zdrady stanu”.