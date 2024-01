Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik utracili mandaty, gdy w grudniu 2023 roku zapadł prawomocny wyrok, skazujący ich na karę 2 lat więzienia za nadużycia oraz niedopełnienie obowiązków ws. “afery gruntowej”. Politycy PiS, prezydent, a także sami zainteresowani uważają jednak, że nadal są posłami.

Z ustaleń “DGP” wynika, że PKW ma we wtorek zdecydować, czy wszcząć procedurę obsadzenia mandatów poselskich po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Państwowa Komisja Wyborcza planuje również zająć się sprawozdaniami wyborczymi partii oraz rozpocząć przygotowania do wyborów samorządowych, które premier Donald Tusk zarządził na 7 i 21 kwietnia.

PKW ma zdecydować ws. mandatów Kamińskiego i Wąsika

Marszałek Szymon Hołownia, zgodnie z procedurą, po zapadnięciu prawomocnego wyroku ws. Kamińskiego i Wąsika potwierdził wygaszenie ich mandatów, aby na miejsce skazanych polityków PiS mogli wejść inni posłowie. W sprawie wypowiedziały się też dwie izby Sądu Najwyższego.

Hołownia skierował odwołania Kamińskiego i Wąsika do Izby Pracy. Do obu spraw wyznaczono składy i termin posiedzeń niejawnych na 10 stycznia. W sprawie Wąsika miał orzec skład złożony z sędziów powołanych po 2018 roku, a więc gdy działała już wadliwa Krajowa Rada Sądownictwa. Jeden z sędziów przeniósł akta polityka PiS do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu Wąsika, a także Kamińskiego, choć tej sprawy jej nie przydzielono.

Odwołanie Kamińskiego w Izbie Pracy rozpoznali sędziowie, którzy trafili do Sądu Najwyższego jeszcze przed reformą PiS. Nie uwzględnili oni odwołania, potwierdzili natomiast wygaśnięcie mandatu byłego szefa MSWiA. Uznali również, że “czynność dokonana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej w sprawie odwołania Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka Sejmu o stwierdzeniu wygaśnięcia jego mandatu poselskiego nie jest orzeczeniem SN”.

“DGP” zapytała szefa PKW o zwłokę ws. wszczęcia procedury obsadzenia mandatów po skazanych politykach PiS. - Problem polega na tym, że mamy sprzeczne postanowienia Sądu Najwyższego. Co prawda postanowienie pana marszałka o wygaśnięciu mandatu pana Kamińskiego zostało zamieszczone w Monitorze Polskim i w jego przypadku już można oficjalnie rozważać wskazanie kolejnych kandydatów do objęcia mandatu, ale rozstrzygać będzie kolegialnie PKW - powiedział w rozmowie z gazetą przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Zwrócił jednak uwagę, że sprawa Wąsika jest bardziej skomplikowana. - Mamy jedynie postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uwzględniające odwołanie pana Wąsika. Jednakże w tej sprawie nie zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu w Monitorze Polskim, tak jak miało to miejsce w przypadku wygaśnięcia mandatu pana Kamińskiego - zauważył sędzia Marciniak.

Źródło: Radio ZET/"Dziennik Gazeta Prawna"