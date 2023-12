Zbierze się zlikwidowana podkomisja smoleńska. Macierewicz zdradza szczegóły

Decyzją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z 15 grudnia podkomisja ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej uległa likwidacji, a jej członkowie odwołani. Zostali oni zobligowani do rozliczenia się do 18 grudnia z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji.

Zbierze się zlikwidowana komisja. Macierewicz nie zgadza się z szefem MON

Tymczasem w poniedziałek w południe rozpoczęło się posiedzenie podkomisji. Przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz przed posiedzeniem oświadczył w Polsat News, że podkomisja nie została zlikwidowana, gdyż - jego zdaniem - "pan minister nie ma takiego uprawnienia, by likwidować podkomisję". "Ona działa do sierpnia przyszłego roku" - wskazał.

- W rzeczywistości stanowisko ministra Kosiniaka-Kamysza jest bezprawne, co oznacza, że w żadnej mierze on nie może wydawać mi decyzji skutkujących likwidacją Podkomisji. Minister nie ma też prawa wydawania decyzji o przekazaniu przez Przewodniczącego w ciągu 4 dni przed zakończeniem pracy Podkomisji dokumentów i innych elementów działania Podkomisji. Żaden z przepisów przywołanych przez ministra nie przewiduje możliwości likwidacji Podkomisji przed terminem zakończenia jej pracy, czyli przed sierpniem 2024 r. - mówił wcześniej Macierewicz.

Na działania Antoniego Macierewicza zareagował Cezary Tomczyk, który w serwisie Twitter opisał w pięciu punktach, co oznacza decyzja ministra obrony narodowej: 1. Podkomisja prowadzona przez Pana Macierewicza przestała istnieć 15 XII 2023 roku. 2. Byli członkowie podkomisji mają obowiązek rozliczyć się ze swojej pracy do końca 18 XII 2023 roku. 3. Byli członkowie podkomisji mają prawo do końca dnia korzystać z budynku przy ul. Kolskiej celem rozliczenia się z wykonanych prac oraz zdania pobranego sprzętu. 4. Z dniem 15 XII 2023 roku wygasły wszystkie upoważnienia byłego przewodniczącego i członków podkomisji do działalności w imieniu MON oraz Państwowej Komisji. 5. Wszelkie czynności podejmowane przez byłych członków podkomisji w innym niż opisany w decyzji zakres nie mają żadnej mocy prawnej" - punktował polityk.

"Donald Tusk uważa to za zagrożenie"

Jak dodał, nie ma żadnych przepisów umożliwiających szefowi MON jej likwidację. - Za to być może chodzi o to, że dzisiejsze posiedzenie jest poświęcone omówieniu tego raportu, to jest wniosek do Trybunału Praw Człowieka o oskarżenie Rosji za zbrodnię smoleńską; za zamordowanie pana prezydenta, za pierwszy atak rosyjski na państwo NATO. Ten atak, który rozpoczął agresję, z jaką dzisiaj mamy do czynienia, zarówno w Ukrainie jak i zagrożenia innych państw, które sąsiadują z Federacją Rosyjską - mówił Macierewicz.

- Wydanie tego raportu, jego przekazanie do Trybunału Praw Człowieka, właśnie pan Donald Tusk uważa za zagrożenie dla (prezydenta Rosji, Władimira) Putina, a chroni Putina za wszelką cenę już od 2010 roku, od 10 kwietnia, kiedy oddał mu cały proces badania dramatu smoleńskiego, łamiąc polskie prawo, które zakładało, że ma być wspólna komisja polsko-rosyjska - dodał polityk PiS.

Źródło: Radio ZET/PAP