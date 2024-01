Zbliża się sądny dzień Sasina ws. wyborów kopertowych. "Mam wezwanie"

Jacek Sasin pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia, kiedy stawi się przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych z 2020 r., odpowiedział: - Mam wezwanie. Wczoraj otrzymałem drogą mailową takie wezwanie. 23 stycznia mam stanąć przed komisją śledczą ws. wyborów korespondencyjnych. Dopytywany czy stawi się "chętnie, bez żadnych obaw, bo nie ma nic na sumieniu", powiedział: - Stawię się bez żadnych obaw. Ta komisja, od początku to mówiliśmy, w takim zakresie, w jakim zarysowała to rządząca większość, czyli jako próba osądzania polityków PiS odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów, ona oczywiście nie miała sensu.

Odnosząc się do podejmowanych decyzji ws. wyborów, podkreślił, że "każdy działał w zakresie swoich kompetencji". - Zgodnie z tzw. ustawą covidową rzeczywiście kompetencje do tego, żeby wydać odpowiednie decyzje Poczcie Polskiej, PWPW, ale również odpowiednim ministrom, w tym ministrowi aktywów państwowych, czyli mnie, ale również ministrowi spraw wewnętrznych, te kompetencje przynależały do premiera. To premier w ramach kompetencji te decyzje wydawał, a nie ja, bo nie miałem takich kompetencji - zaznaczył były minister aktywów państwowych.

Sasin przed komisją śledczą. Podał datę

Jak dodał, "konstytucja dokładnie określiła termin, w jakim mają odbyć się wybory prezydenckie w Polsce". - W oparciu o konstytucję marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów i nie było tutaj żadnego ruchu, bo nie ma żadnej drogi zmiany terminu wyborów, trzeba by było zmieniać Konstytucję, co do tego, jak wiemy, nie było większości - ocenił.

Jak wykazały kontrole NIK i innych instytucji, nieudane wybory kopertowe kosztowały podatników ponad 76 mln zł. Wydrukowane pakiety wyborcze zutylizowano, a do czasu zmiany władzy nikt z poprzedniej ekipy rządzącej nie odpowiedział za organizację głosowania przez pocztę.

We wtorek i środę przez sejmową komisję śledczą badającą sprawę tzw. kopertowych wyborów prezydenckich z 2020 roku przesłuchiwany był pierwszy świadek - były wicepremier w rządzie PiS Jarosław Gowin.

Wybory kopertowe 2020. O co chodziło?

Wybory prezydenckie miały się odbyć 10 maja 2020 r., w czasie gdy w Polsce trwała epidemia COVID-19. Rządzący zaplanowali, że w tej sytuacji głosowanie odbędzie się wyłącznie drogą korespondencyjną. Za organizację głosowania - zgodnie z ustawą z 6 kwietnia tamtego roku o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów na prezydenta zarządzonych w 2020 r. - odpowiadał minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ostatecznie jednak ustawa ta weszła w życie dopiero 9 maja, a wybory zostały przesunięte. Wcześniej wydrukowane zostały m.in. pakiety wyborcze; ich dostarczeniem miała się zająć Poczta Polska, posługująca się spisami wyborców pozyskanymi od władz lokalnych.

Wobec samorządowców, którzy przekazali wtedy spisy wyborców Poczcie Polskiej, składane były zawiadomienia do prokuratur, w których wskazywano na możliwe przekroczenie uprawnień przez organy wykonawcze gmin. W marcu 2022 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska podała, że zapadł pierwszy wyrok w jednej z rozpoczętych w ten sposób spraw - Sąd Rejonowy w Wągrowcu uznał, że wójt gminy Wapno przekroczył uprawnienia i działał bez podstawy prawnej, przekazując dane wyborców.

22 grudnia 2022 r. weszła w życie tzw. ustawa abolicyjna, która wprowadziła amnestię obejmującą darowanie kar za popełniony w czasie obowiązywania epidemii COVID-19 czyn polegający na przekazaniu Poczcie Polskiej spisu wyborców w związku z zarządzonymi na 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta RP.

Źródło: Radio ZET/PAP - Katarzyna Krzykowska