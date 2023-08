"Zbliża się wasz moment Prigożyna". Polityk ostrzega ludzi PiS

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, który był gościem podcastu "Machina Władzy" w Radiu ZET, stwierdził, że listy wyborcze PiS będą pełne niespodzianek i wielkich rozczarowań. W jego ocenie wielu polityków Zjednoczonej Prawicy w sensie politycznym skończy jak Jewgienij Prigożyn, tzn. pożegna się z marzeniami o pracy w nowym parlamencie, bo prezes PiS nie umieści ich na listach wyborczych.

- Wrogowie Kaczyńskiego wewnątrz PiS też myśleli, że Jarosław zapomniał. Tak jak myślał Prigożyn, że Putin zapomniał i mu pozwoli działać. A niektórzy w PiS myślą sobie: Jarosław zapomniał, że żeśmy go szantażowali. Wasz moment Prigożyna nastąpi dokładnie wtedy, gdy się zorientujecie, że nie ma was na listach - mówił Kamiński.

Kamiński: Zbliża się wasz moment Prigożyna

- To będzie ten moment, kiedy kilku gości się zorientuje, że wystartowało, ale już nie wyląduje. Kaczyński dlatego tak zwleka z ogłoszeniem list PiS. To, jakie były niespodzianki na listach opozycji, to będzie nic w porównaniu do tego, jakie niektórzy już lada moment przeżyją w PiS - komentował polityk.

Wicemarszałek Senatu odniósł się do kontroli OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - red.) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. - OLAF to jest bardzo poważna sprawa. To jest jedyna instytucja w Europie, która była w stanie doprowadzić do dymisji komisarzy, a nawet całej Komisji Europejskiej. OLAF to taka super policja finansowa Unii Europejskiej. Ma ona sprawdzać, czy pieniądze europejskie nie są rozkradane. Ma także sprawdzać, jak się zachowują urzędnicy europejscy w tej sprawie - wyjaśniał.

Oglądaj

- Ta wiadomość, że wchodzi OLAF do NCBiR powinna zatrwożyć każdego, kto ma coś na sumieniu. Dlatego, że przed OLAF nic się nie ukryje. Więc jeżeli oni coś przekręcili, albo chcieli przekręcić, i to zostało na papierze, to biada im - mówił.

Debata Kaczyński-Tusk? "Polska zasługuje na to"

Michał Kamiński był także pytany o to, czy dojdzie w jesiennych wyborach parlamentarnych do debaty Donald Tusk-Jarosław Kaczyński. - Jeżeli Kaczyński ma odrobinę szacunku do ludzi, którymi rządzi, powinien zgodzić się na debatę. Nie tylko z Donaldem Tuskiem, ale liderów partii startujących w tych wyborach. Z całą pewnością Polska zasługuje na to, by Jarosław Kaczyński odpowiedział w tej kampanii wyborczej na pytania zadawane mu bez kartki - ocenił.

- Polska zasługuje na to, jako kraj demokratyczny, by człowiek, który rządzi nami autorytarnie, albo quasi autorytarnie od ośmiu lat... Mówiąc krótko w naszym kraju dzieją się rzeczy, których Jarosław Kaczyński chce. I one się dzieją niezależnie od tego, czy chcą tego Polacy. Tym bardziej Polacy powinni mieć możliwość, żeby Kaczyński był potraktowany tak samo, jak każdy inny polityk w tym kraju - dodał.