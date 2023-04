“Zdemolujemy Parlament Europejski”. Zaskakujący głos z polskiego rządu

Waldemar Buda w programie Gość Radia ZET mówił w środę, że nie da się zawetować polityki klimatycznej UE, ponieważ to jest równoznaczne z wypisaniem się z Unii Europejskiej. - Natomiast my musimy stawiać warunki, na jakich zasadach to ma się odbywać, ile jest środków na ten cel, jak dynamicznie do tego podchodzimy - przekonywał.

- Nie może być tak, że przychodzi kryzys, po pierwsze covid, po drugie kryzys wojenny, a my jeszcze przyśpieszamy. To jest szaleństwo. Fit for 55 jest absolutnie nie w timingu - kontynuował swój wywód.

Waldemar Buda: ETS należy zdjąć

- Ale co zrobić konkretnie, żeby to, jak pan mówi - szaleństwo - zatrzymać? - wtrącił prowadzący Bogdan Rymanowski.

Buda wyjaśnił, że należy zdjąć ETS, który w jego ocenie obciąża przedsiębiorców. - Duże przedsiębiorstwo wychodzi ze Słowacji, nie jest konkurencyjne w prowadzeniu działalności w Europie - przekonywał Buda.

Dziennikarz zauważył, że polski rząd jest “w mniejszości w takim myśleniu” w Unii Europejskiej. - Mówiłem dwa dni temu komisarzowi (ds. budżetu i administracji Johannesowi – red.) Hahnowi, że jeśli doprowadzimy do sytuacji, w której utrzymamy ETS, który dziś jest już po 100 euro, przedsiębiorstwa będą się lokowały w Turcji - przestrzegł Buda.

- Dlaczego tego nie widzi pan komisarz i potentaci Unii Europejskiej? - drążył Rymanowski.

"Zdemolujemy Parlament Europejski"

- Bo on jedzie rowerem dwa kilometry do pracy w Brukseli i ten świat dla niego jest obcy. On nie widział nigdy fabryki, nie widział nigdy emisyjności, kosztów przedsiębiorstwa. On chce mieć samochód elektryczny, dwa rowery i do pracy jeździć zadowolony o godzinie 9.30. (Wiceszef Komisji Europejskiej odpowiadający za Europejski Zielony Ład - red.) Frans Timmermans ze swoimi przekonaniami nie może narzucać Europie tego typu absurdów - mówił Buda.

- Jestem przekonany, że w 2024 roku tak zdemolujemy Parlament Europejski, jeśli chodzi o całkowicie inne podejście, że odwrócimy część tych reform - zapowiedział Buda. - Zdemolujemy Parlament Europejski, chce pan zdemolować parlament? - nie dowierzał Rymanowski. - Tak. Wybory doprowadzą do całkowitego przeszacowania wartości i sił, które tam się pojawią i wróci racjonalność. Wszystko na to wskazuje. Włochy, Hiszpania, część Francji, Polska i Europa Środkowo-Wschodnia będzie miała dużo większy udział w Parlamencie Europejskim - uważa Buda.

