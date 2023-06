Zdumienie w PiS po inicjatywie Kaczyńskiego. "Nie nadążamy za nim"

Jarosław Kaczyński osobiście zaangażował się we wzmocnienie przekazu w kampanii wyborczej PiS po tym, jak rządzący stracili inicjatywę na rzecz opozycji. Sukces marszu z 4 czerwca skonsolidował środowiska opozycyjne, głównie wokół Koalicji Obywatelskiej.

PiS stracił inicjatywę w kampanii, stąd w przekazie pojawił się w ostatnim czasie sam prezes Kaczyński. Na cały kraj wybrzmiały jego słowa ws. śmierci ciężarnej Doroty w szpitalu w Nowym Targu. W czwartek Kaczyński wezwał w Sejmie do referendum ws. migrantów, a jednocześnie oskarżył władze Unii Europejskiej i opozycję o oszukiwanie Polaków w tej sprawie (nieadekwatne środki dla uchodźców z Ukrainy, w zestawieniu z możliwymi karami za nieprzyjęcie migrantów – red.).

Kaczyński zaskoczył posłów PiS. "Nie nadążamy"

Prezes PiS miał swoim wystąpieniem zaskoczyć większość swoich polityków. Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, prezes PiS chciałby zorganizować referendum ws. migrantów w dniu wyborów parlamentarnych, które rządzący planują na 15 października.

- To nie jest tak, że przeciwko przymusowym relokacjom migrantów są tylko wyborcy PiS i Konfederacji. Na dyktat Unii w tej sprawie nie zgadza się grubo ponad połowa społeczeństwa - powiedział portalowi jeden z uczestników spotkań w centrali PiS na Nowogrodzkiej. Inny z rozmówców z PiS stwierdził wprost: - Muszę przyznać, że przestałem nadążać za prezesem.

Jednak okazuje się, że wezwanie Kaczyńskiego zaskoczyło polityków jego partii. - To jest klasyczne przejmowanie agendy i wyjście do przodu z tematem, który jest bliski szerszemu elektoratowi. A jednocześnie tak tożsamy z naszymi ideami. Moim zdaniem ten, kto na to wpadł, miał niezłego nosa - stwierdził w rozmowie z WP polityk PiS.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska